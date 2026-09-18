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18.09.2026 18:57

Γιαννίτσης: «Κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι φυλακή» – Η σύγκριση Τσοχατζόπουλου με ΟΠΕΚΕΠΕ

18.09.2026 18:57
giannitsis

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Σφοδρή κριτική για την έκταση της διαφθοράς στην Ελλάδα άσκησε ο Τάσος Γιαννίτσης, μιλώντας στο δελτίο του ONE Channel, βάζοντας στο ίδιο κάδρο παλαιότερα σκάνδαλα και τις υποθέσεις που βρίσκονται σήμερα στην επικαιρότητα.

Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υπόθεση του Άκη Τσοχατζόπουλου, σημειώνοντας πως «καλώς μπήκε» στη φυλακή, για να προσθέσει αμέσως μετά με αιχμηρό τρόπο: «κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι».

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν και η σύγκριση που έκανε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, το μέγεθος των υποθέσεων διαφθοράς που βλέπουμε σήμερα απέχει σημαντικά από εκείνο παλαιότερων σκανδάλων.

«Εάν δει κανείς το αντικείμενο της διαφθοράς, πόσο ήταν τότε και πόσο ήτανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω τι άλλα έχουν βγει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα προς εκατό, προς διακόσια», είπε χαρακτηριστικά και επικαλέστηκε παράλληλα τους δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίοι καταγράφουν μεταξύ άλλων την ποιότητα της διακυβέρνησης, τον έλεγχο της διαφθοράς, τη λογοδοσία και το κράτος δικαίου.

Σύμφωνα με την εικόνα που περιέγραψε, η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με τα επίπεδα προηγούμενων δεκαετιών. Παρά τη βελτίωση που, όπως σημείωσε, έχει καταγραφεί από το ιστορικό χαμηλό, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από το παρελθόν.

Ο πρώην υπουργός στάθηκε, τέλος, και στη σύγκριση της Ελλάδας με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Η εικόνα που περιέγραψε ήταν ιδιαίτερα αρνητική, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται «πολύ πίσω και από την Ισπανία και από την Πορτογαλία» ως προς τη διαφθορά, την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και το κράτος δικαίου.

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