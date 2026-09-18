Ξεπέρασε τον εαυτό της η Βούλτεψη, ταύτισε τον Τσίπρα με τον Κασιδιάρη

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Ξεπέρασε τον εαυτό της η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη, ταυτίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα με τον φασίστα και πρόσφατα αποφυλακισμένο Ηλία Κασιδιάρη.

Η Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο OPEΝ σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «βαριέται να δουλέψει» και ότι το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι κοπτοραπτική παλαιών προγραμμάτων.

Το επίμαχο απόσπασμα στα 13.30

Αφού τη διέκοψε η Άννα Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ προχώρησε στην ανοίκεια σύγκριση μεταξύ του Κασιδιάρη και του πρώην Πρωθυπουργού. «Λέω για το κόμμα της, δεν μπορώ; Πώς μιλάνε αυτοί και λένε τα ίδια επιχειρήματα που λέει ο Κασιδιάρης;».

«Ο Τσίπρας λέει η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών. Ο Κασιδιάρης βγαίνοντας από τον Δομοκό είπε ότι θα “δουλέψω για αυτό”, “την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση”», επέμεινε.

«Τεράστια χυδαιότητα εκ μέρους κύριας Βούλτεψη», απάντησε η Άννα Παπαδοπούλου.

«Η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση το λέει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασιδιάρης», συνέχισε η Βούλτεψη, καλύπτοντας με τη φωνή της του συνομιλητές της.

«Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και ταυτίζεται τον φασισμό και τον ναζισμό του Κασιδιάρη με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα», τόνισε η Άννα Παπαδοπούλου.

Η τοποθέτηση της Βούλτεψη προκάλεσε την αντίδραση ακόμα και του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος της υπέδειξε πως «ήταν λάθος» και πρόσθεσε αν είστε «Αν είστε η πιο διεφθαρμένη κυβέρηση δεν φταίμε εμείς που το λέμε».

Παπαδοπούλου: Να πάρει θέση ο Μητσοτάκης

Σε δήλωση που εξέδωσε στην συνέχεια η Άννα Παπαδοπούλου κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει θέση. «Σήμερα, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη επέλεξε να ταυτίσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον Ηλία Κασιδιάρη. Πρόκειται για μια επικίνδυνη απόπειρα πολιτικής κανονικοποίησης του νεοναζισμού, που επιχειρεί να ξεπλύνει τη Χρυσή Αυγή και να μετατρέψει τους καταδικασμένους νεοναζί σε δήθεν ακόμη μία πολιτική άποψη μέσα στη δημοκρατική αντιπαράθεση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πάρει θέση τώρα!»

Η Άννα Παπαδοπούλου συμπληρώνει ότι αν δεν πάρει θέση είναι συνένοχος. «Συμφωνεί με τη βουλευτή του ότι ένας δημοκρατικά εκλεγμένος πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να ταυτίζεται με έναν καταδικασμένο για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή; Αν διαφωνεί, οφείλει δημόσια και καθαρά να την αποδοκιμάσει. Αν σιωπήσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι συνένοχος σε αυτή την πολιτική χυδαιότητα, συνένοχος στην κανονικοποίηση του φασισμού».

«Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καμία ανοχή σε όσους επιχειρούν να σβήσουν τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Δημοκρατία και τον νεοναζισμό για να υπηρετήσουν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Η γραμμή αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη και είμαστε ανυποχώρητοι.Όποιος επιχειρεί να τη θολώσει, θα μας βρίσκει απέναντι», κατέληξε.

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