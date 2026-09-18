Κόντρα Πλεύρη – ΠΑΣΟΚ για τη γνωριμία με Θεοδωρόπουλο: «Σπέκουλα» λέει ο υπουργός, εξηγήσεις ζητά η Χαριλάου Τρικούπη

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Σε αντιπαράθεση μεταξύ του Θάνου Πλεύρη και του ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται η συζήτηση γύρω από τη γνωριμία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς – τον Ηλία Θεοδωρόπουλος και την Ιωάννα Γάκα – οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται και η κοινή τους συμμετοχή σε σωματείο το 2012.

Ο Θάνος Πλεύρης απορρίπτει τις αιχμές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «σπέκουλα» και υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο σωματείο δεν συνδέεται με τη μετέπειτα σχέση του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο ως γιατρό.

Μιλώντας στο Meganews Radio, ο υπουργός ανέφερε ότι γνώρισε τον Θεοδωρόπουλο ως γιατρό το 2016, όταν απευθύνθηκε σε εκείνον για προσωπικό ζήτημα υγείας.

«Το ΠΑΣΟΚ εδώ πάει να κάνει μια σπέκουλα», είπε ο κ. Πλεύρης, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα: «Τελικά τι μου προσάπτει;».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν απέκρυψε ποτέ τη γνωριμία του με τον γιατρό. Όπως ανέφερε, είχε ήδη δημοσιοποιήσει ότι τον γνώριζε προσωπικά, ότι είχε υπάρξει ασθενής του και ότι, μετά το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη, επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά προκειμένου να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί.

«Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ότι εγώ δεν είπα το 2016 και είπα το 2012; Το μείζον είναι ότι εγώ έχω σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο», δήλωσε.

Η απάντηση Πλεύρη για το σωματείο του 2012

Στο ζήτημα της κοινής συμμετοχής τους στο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο» αναφέρθηκε ειδικότερα ο κ. Πλεύρης, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη σημασία της συγκεκριμένης σχέσης.

Όπως υποστήριξε, στο σωματείο συμμετείχαν αρκετά ακόμη πρόσωπα και δεν προέκυψε κάποια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μελών του.

«Το σωματείο τελικά δεν λειτούργησε. Έχει κάποια δράση το σωματείο;», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε συνεργασία» και πως το σωματείο τελικά «κατέστη ανενεργό».

Ο υπουργός διαχώρισε, παράλληλα, τη συμμετοχή του στο σωματείο από τη σχέση που απέκτησε αργότερα με τον Θεοδωρόπουλο ως γιατρό.

«Από το 2016 τον γνωρίζω ως γιατρό. Έχει υπάρξει γιατρός μου», είπε, ενώ διερωτήθηκε: «Από το 2012 έως το 2016 τι σχέση έχει με το 2026;».

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπήρχε λόγος να αποκρύψει τη γνωριμία του με τον Θεοδωρόπουλο, καθώς, όπως είπε, ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους και για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του μετά το περιστατικό.

Τι απαντά για τις επίμαχες θεραπείες

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός τοποθετήθηκε και σχετικά με το εάν γνώριζε για τις θεραπείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν του είχε προτείνει ποτέ αντίστοιχη θεραπεία.

«Εμένα ό,τι συμβουλή μου έδωσε ο Θεοδωρόπουλος ήταν σωστή. Ούτε μου πρότεινε ποτέ τέτοια θεραπεία. Σε άλλους μπορεί να πρότεινε», σημείωσε.

Στη συνέχεια, επέκρινε το ΠΑΣΟΚ για το ερώτημα που του έθεσε σχετικά με το εάν γνώριζε τις συγκεκριμένες θεραπείες, παραπέμποντας σε συνέδριο όπου είχε παρουσιαστεί η επίμαχη θεραπευτική προσέγγιση.

«Το ΠΑΣΟΚ τελειώνει και κάνει μια ερώτηση: ήξερες για τις θεραπείες; Και απαντώ ευθέως ότι δεν γνώριζα», ανέφερε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον ομότιμο καθηγητή Γιάννη Τούντα, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο συγκεκριμένο συνέδριο.

«Ποιος ήταν ο καθηγητής του συνεδρίου; Ο κ. Τούντας. Δεν ήταν, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ, επί Γεωργίου Παπανδρέου; Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να πει αν ήξερα εγώ;», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Θάνος Πλεύρης επανέλαβε, τέλος, ότι η επικοινωνία του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο έγινε σε χρονικό σημείο κατά το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν του είχαν προσάψει την οποιαδήποτε κατηγορία».

Οι αιχμές του ΠΑΣΟΚ

Η τοποθέτηση του κ. Πλεύρη ήρθε μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικά έγγραφα για τη συμμετοχή του υπουργού στο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε το 2016, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, αλλά χρονολογείται από το 2012.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Πλεύρης είχε δηλώσει ότι γνώριζε τους δύο γιατρούς μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, όταν είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής. Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι διατήρησε επικοινωνία μαζί τους και ότι την ημέρα του περιστατικού τηλεφώνησε στον γιατρό προκειμένου να ενημερωθεί για όσα είχαν συμβεί.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει, ωστόσο, ότι τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα καταδεικνύουν πως ο υπουργός ήταν ήδη από το 2012 ιδρυτικό μέλος του «Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου», μαζί με τους δύο γιατρούς.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Θάνος Πλεύρης και οι δύο γιατροί αποτελούσαν τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης του σωματείου, τα οποία είχαν καταθέσει από κοινού αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση του καταστατικού της 3ης Ιουνίου 2012.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον υπουργό να εξηγήσει για ποιον λόγο αναφέρθηκε στο 2016 ως χρόνο γνωριμίας του με τους δύο γιατρούς, ενώ παράλληλα θέτει το ερώτημα εάν γνώριζε για τις ιατρικές πρακτικές που αποδίδονται στους δύο γιατρούς.

«Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ:

Νέα Αριστερά: Να παραιτηθεί ο Θάνος Πλεύρης για τα χονδροειδή ψέματα

Την παραίτηση του Θάνου Πλεύρη ζητά με ανακοίνωση της Νέα Αριστερά σε συνέχεια των αποκαλύψεων για τη γνωριμία του με το ζεύγος Θεοδωρόπουλου – Γάκα.

«Ο Θάνος Πλεύρης, όπως αποκαλύφθηκε, είχε ιδρύσει το 2012 σωματείο μαζί με τους ιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, στο γραφείο των οποίων έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποκαλύφθηκε δηλαδή, πως ψευδόταν κατ’ εξακολούθηση όταν δήλωνε πρόσφατα πως γνώρισε τον Θεοδωρόπουλο το 2016», τονίζει η Νέα Αριστερά, επισημαίνοντας πως ο Θάνος Πλεύρης, «δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, καθώς αφενός θήτευσε ως υπουργός Υγείας την περίοδο 2021-2023 και αφετέρου έχει ειδικευτεί στο Ιατρικό Δίκαιο, εξ ου και προχώρησε μαζί με τους Θεοδωρόπουλο και Γάκα και δύο ακόμα άτομα στην δημιουργία του “Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου”».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, προκύπτουν «πολύ σοβαρά ερωτήματα που οφείλει να απαντήσει άμεσα ο Θάνος Πλεύρης»:

Γιατί είπε ψέματα για την γνωριμία του με το ζεύγος Θεοδωρόπουλου – Γάκα;

Γνώριζε πως οι συγκεκριμένοι γιατροί προχωρούν σε παράνομες ιατρικές πράξεις που έθεταν σε κίνδυνο την ζωή ασθενών;

Καθώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν σχέση με τσαρλατάνους – υπνοθεραπευτές, ποια επιστημονικά εχέγγυα αξιολόγησε ο Θάνος Πλεύρης ως επαρκή προκειμένου να ιδρύσει μαζί τους σωματείο που αφορά το Ιατρικό Δίκαιο;

Ποια ήταν η τύχη του συγκεκριμένου σωματείου, του οποίου ήταν ιδρυτικό στέλεχος και μέλος της διοίκησης του;

«Όποιες απαντήσεις και αν δώσει ο Θάνος Πλεύρης, οφείλει να παραιτηθεί άμεσα για τα χονδροειδή ψέματα», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά και καταλήγει:.

«Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δε, είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε πλήρως τον υπουργό Μετανάστευσης για την επικοινωνία που είχε με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο λίγες ώρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη».

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