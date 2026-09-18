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18.09.2026 14:16

Τέμπη: Ευρωβουλευτές έρχονται στην Ελλάδα για να αξιολογήσουν την πρόοδο στην ασφάλεια και τις υποδομές στον σιδηρόδρομο

18.09.2026 14:16
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Από τις 21 ως τις 23 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να αξιολογήσει την πρόοδο από το 2023 στον σιδηρόδρομο, εστιάζοντας στην ασφάλεια και στις υποδομές.

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επικεφαλής την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών Dolors Montserrat, θα πραγματοποιήσει τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα και στη Λάρισα, προκειμένου να αξιολογήσει τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023. 

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα ασφάλειας, η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και οι ανησυχίες των αναφερόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας.

Οι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν την επίσκεψή τους τη Δευτέρα 21 Μαΐου στη Λάρισα, όπου θα συναντηθούν με τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου πληγέντων. Την επόμενη ημέρα, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, πριν επισκεφθεί το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας της Λάρισας, συνοδευόμενη από εκπροσώπους του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. 

Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να συναντήσουν εκπροσώπους της Hellenic Train.

Η αποστολή θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23 με συναντήσεις με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα και τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, καθώς και με την εθνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσώπους του Eθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:39
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