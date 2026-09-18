Ιταλία: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε την καθηγήτριά του

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Ένας 13χρονος μαθητής στη Ρώμη μαχαίρωσε σήμερα το πρωί (18/9) την καθηγήτριά του.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ στην Ιταλία, ο ανήλικος δράστης πρώτα την ψέκασε με σπρέι πιπεριού και στην συνέχεια την μαχαίρωσε.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά σε κατάσταση σοκ.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση, είναι ότι ο ανήλικος προσπάθησε να απαθανατίσει σε live μετάδοση την απόπειρα δολοφονίας που διέπραξε, μέσω Telegram.

Αυτοί που ουσιαστικά έσωσαν τη κατάσταση, ήταν οι συμμαθητές του που τον σταμάτησαν.

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