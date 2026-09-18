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18.09.2026 15:08

Θάνατος Μαζωνάκη: Το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» τον Πλεύρη – Ήξερε τους γιατρούς από το 2012

18.09.2026 15:08
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«Στον τάκο» βγάζει το ΠΑΣΟΚ τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς – τον Ηλία Θεοδωρόπουλος και την Ιωάννα Γάκα – οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι «από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής. Έκτοτε –όπως δήλωσε δημόσια – είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί».

«Όμως», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, «όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου “Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”. Μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου. Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις».

Προς επίρρωσιν των καταγγελιών του, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών επικύρωσης του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο», στην οποία ο υπουργός εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης του σωματείου.

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