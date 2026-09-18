Ο Πιερρακάκης ενθαρρύνει τη Γερμανία να… εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και οι FT απολαμβάνουν την τρολιά

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Σε ένα απολαυστικό κείμενο, ο Ρόμπιν Γουίγκλσγουορθ σχολιάζει στους FT την προτροπή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη γερμανική κυβέρνηση να προχωρήσει στις… αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, μια νουθεσία που εισέπραξαν οι ελληνικές κυβερνήσεις αμέτρητες φορές τα τελευταία χρόνια.

«Σε αυτές τις σκοτεινές μέρες, ο άνθρωπος τείνει να αναζητά μικρές ακτίνες φωτός που ξεχύνονται από τον ουρανό. Οι μέρες του Άλφαβιλ (της στήλης των Financial Times) είναι πιθανώς πιο σκοτεινές από τις δικές σας, και χρειαζόμαστε όλο το φως που μπορούμε να πάρουμε. Αλλά είμαστε ένα αξιοπρεπές ιστολόγιο, και δεν θέλουμε να είμαστε κακοί και εγωιστές με τη μικρή λάμψη που μας δίνεται κατά καιρούς. Σας προτείνουμε λοιπόν να μοιραστούμε μια μικρή λάμψη που φώτισε τη ζοφερή ζωή μας».

Όπως αναφέρει το άρθρο, «αυτός ο τίτλος προέρχεται από μια συνέντευξη στην Handelsblatt με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Η συνοδευτική εικόνα δείχνει το πρόσωπο ενός άνδρα που σίγουρα απολαμβάνει το γεγονός ότι είναι Έλληνας υπουργός Οικονομικών και δίνει συμβουλές στη Γερμανία, αλλά τα ίδια τα αποφθέγματα είναι… απογοητευτικά απαλλαγμένα από χαιρεκακία (schadenfreude)».

Στη συνέχεια παραθέτει ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Πιερρακάκη στη Handelsblatt:

Υπουργέ Πιερρακάκη, η Γερμανία συσσωρεύει αυτή τη στιγμή ρεκόρ χρέους, ενώ η οικονομία της αναπτύσσεται ελάχιστα. Πριν από μια δεκαετία, η Ελλάδα βρισκόταν σε κρίση χρέους. Σήμερα, η χώρα θεωρείται πρότυπο χάρη στις μεταρρυθμίσεις της. Έχετε κάποια συμβουλή για τον Υπουργό Οικονομικών Κλίνγκμπαϊλ;

Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον Λαρς Κλίνγκμπεϊλ. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και δεν χρειάζεται συμβουλές από εμένα. Δεν λειτουργεί έτσι η πολιτική, ούτως ή άλλως: οι μεταρρυθμίσεις που βοηθούν σε μια χώρα δεν θα πετύχουν απαραίτητα και αλλού. Η πολιτική έχει να κάνει περισσότερο με την έμπνευση.

Προχωρήστε! Η Γερμανία σίγουρα θα χρειαζόταν λίγη έμπνευση.

Θεωρώ πηγή έμπνευσης το γεγονός ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε μια δεκαετία δυσκολιών. Η Ελλάδα βρισκόταν εν μέσω μιας υπαρξιακής κρίσης. Τώρα, βρισκόμαστε στα πρόθυρα να φτάσουμε σε ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο ανεργίας. Παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό και οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης είναι διπλάσιοι από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η έμπνευση που έχει να προσφέρει η Ελλάδα, κατά την άποψή μου: οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να είναι επώδυνες στην αρχή, αλλά αποδίδουν τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Η Γερμανία ανέκαθεν θεωρούνταν ως άγκυρα σταθερότητας εντός της νομισματικής ένωσης.

Ως Πρόεδρος του Eurogroup, πόσο ανησυχείτε για τη συνεχιζόμενη υποτονική ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης;

Η Γερμανία είναι η βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης. Η χώρα διαθέτει τεράστιες δυνατότητες για ανάπτυξη — τόσο στο εσωτερικό όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και με το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο χρέους της, βρίσκεται σε πολύ σταθερή βάση. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει — μεταρρυθμίσεις που επιθυμεί η επιχειρηματική κοινότητα. Και αν προχωρήσουμε και σε μεταρρυθμίσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα ωφεληθούμε όλοι μαζί.

Οι τιμές των κρατικών ομολόγων μειώνονται παγκοσμίως και οι αποδόσεις αυξάνονται ανάλογα. Σε ορισμένες χώρες, έχουν φτάσει σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επίκειται μια νέα κρίση δημόσιου χρέους; Η αύξηση των αποδόσεων δεν αποτελεί πρόβλημα που αφορά μόνο την Ευρωζώνη. Παρόμοιοι παράγοντες ισχύουν σε όλες τις μεγάλες οικονομίες: υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και υψηλή παγκόσμια ζήτηση κεφαλαίων — που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα θεμελιώδη μεγέθη της Ευρωζώνης παραμένουν σταθερά. Οι κυβερνήσεις είναι σε θέση να χρηματοδοτούνται με χαμηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, τα περιθώρια κινδύνου μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης — τα οποία προκάλεσαν αβεβαιότητα στο παρελθόν — παραμένουν περιορισμένα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του έργου που έχει κάνει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

«Η Ελλάδα σαφώς απολαμβάνει μια καλή στιγμή» σχολιάζει το δημοσίευμα «Οι αποδόσεις των ομολόγων της είναι πλέον χαμηλότερες από αυτές της Γαλλίας ή της Ιταλίας, η ανάπτυξη ήταν ισχυρή και η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, το χαμηλότερο από το 2008. Το απλό γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει πλέον την προεδρία του Eurogroup είναι ένα σημάδι του πόσο ριζικά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και ναι, η οικονομία της Ελλάδας παραμένει πολύ μικρότερη από ό,τι ήταν το 2007…

…αλλά αυτή η άνθηση πριν από το 2008 ήταν αναμφισβήτητα απλώς μια οφθαλμαπάτη που προκλήθηκε από την ένταξη στο ευρώ το 2001. Ας απολαύσουμε λοιπόν μια σπάνια ιστορία καλών ειδήσεων και ας απολαύσουμε τη στιγμή που η Ελλάδα συμβουλεύει τη Γερμανία να προβεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».

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