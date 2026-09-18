«Σπίτι του τρόμου» στη Φιλαδέλφεια: Κατοικία φωτογράφου που δήλωνε… serial killer ερευνάται για αγνοούμενες – Φωτογραφίες, βίντεο με στραγγαλισμό γυναίκας και τεφροδόχοι

Takeaways by to pontiki AI Η αστυνομία της Φιλαδέλφειας εντόπισε σε κατοικία περισσότερα από ένα εκατομμύριο ψηφιακά αρχεία και πέντε τεφροδόχους, συνδέοντας τον χώρο με την εξαφάνιση επτά γυναικών.

Οι αρχές συνέλαβαν τον ένοικο του σπιτιού, Γιουτζίν Χορς, μετά από έρευνα που αποκάλυψε οπλισμό, ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης.

Το οπτικό υλικό που κατασχέθηκε περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες 58 ατόμων, με τέσσερα εξ αυτών να εμφανίζονται χωρίς σημάδια ζωής σε καταγραφές.

Αν και οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή του FBI, δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής σοροί ή στοιχεία DNA που να επιβεβαιώνουν τους θανάτους των αγνοούμενων γυναικών.

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Μια φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε κατοικία στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Η αστυνομία της Φιλαδέλφειας συνέδεσε την υπόθεση επτά αγνοούμενων γυναικών με μια κατοικία, όπου οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερες από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και πέντε τεφροδόχους που πιστεύεται ότι περιέχουν ανθρώπινη τέφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές αυτή την εβδομάδα, γράφει το αμερικανικό Fox News, για το σπίτι του τρόμου, που ανακαλύφθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

The search of a Philadelphia home is uncovering disturbing new clues about women missing for years.



Federal agents are excavating the property after investigators found chemicals, a 55-gallon drum connected to water lines and more than 1 million pieces of digital evidence.… pic.twitter.com/PDLD8j4tNh — Fox News (@FoxNews) September 17, 2026

Η αρχική ανάλυση του οπτικού υλικού έδειξε δύο από τις αγνοούμενες γυναίκες —την 27χρονη Gabrielle Amarando και την 26χρονη Maribel Fresses— να κείτονται αναίσθητες στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Chew, φέροντας εμφανή τραύματα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Frank Vanore, αναπληρωτής επίτροπος του Αστυνομικού Τμήματος της Φιλαδέλφειας.

Τα μεταδεδομένα των αρχείων δείχνουν ότι οι λήψεις είχαν πραγματοποιηθεί το 2017. «Και οι δύο γυναίκες εξακολουθούν να αγνοούνται και δεν έχουν εντοπιστεί», δήλωσε ο Vanore, προσθέτοντας ότι «μέχρι στιγμής, δεν έχουν βρεθεί ούτε οι σοροί τους ούτε κάποιο στοιχείο DNA».

A search for five missing women is intensifying after investigators uncover more than one million images and videos inside a Philadelphia "house of horrors," including disturbing footage of women appearing unconscious or lifeless.@AlexisMcAdamsTV reports a father and son are at… pic.twitter.com/03Iy8MRkqy September 17, 2026

Στο εν λόγω σπίτι διέμενε ο Γιουτζίν Χορς, γιος του εκλιπόντος παραγωγού πορνογραφικού υλικού Ρέιμοντ Χορς.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη σύλληψη του Γιουτζίν Χορς τον περασμένο Ιούνιο.

Το Fox News πληροφορήθηκε ότι ο R.C. Horsch έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Empathy: The Memoir of an Empathetic Serial Killer» (Ενσυναίσθηση: Τα απομνημονεύματα ενός κατά συρροή δολοφόνου με ενσυναίσθηση).

Το βιβλίο, το οποίο διατίθεται προς πώληση στο Amazon και εκδόθηκε το 2014, παρουσιάζεται ως τα «αυτοβιογραφικά απομνημονεύματα ενός στοργικού κατά συρροή δολοφόνου που διαθέτει ενσυναίσθηση».

Στο βιβλίο, ο Horsch περιγράφει πώς στραγγάλισε μια γυναίκα την οποία αποκαλεί «Krista» και στη συνέχεια αναφέρει την αγορά περίπου 45 κιλών (100 λιβρών) υδροξειδίου του νατρίου, καθώς και τη χρήση της ουσίας αυτής σε μια μπανιέρα στο υπόγειο για τη διάλυση της σορού της. Ωστόσο, ο Horsch ήταν γνωστό ότι αναμείγνυε πραγματικά στοιχεία της ζωής του με βίαια μυθοπλαστικά στοιχεία, καθιστώντας ασαφές το τι —αν υπήρξε κάτι τέτοιο— συνέβη στην πραγματικότητα.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Φιλαδέλφειας δήλωσε ότι οι ερευνητές «γνωρίζουν για τα απομνημονεύματα και το περιεχόμενό τους εξετάζεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας».

Authorities say they have identified dozens of people seen in images found inside the so-called "house of horrors" in Philadelphia's Olney neighborhood. Police sources confirmed to CBS News Philadelphia that a fifth missing woman, Nicole Fusaro, is now tied to the investigation.… pic.twitter.com/1BGq4FPqEZ — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) September 17, 2026

Στις 19 Ιουνίου, ένας φύλακας του πάρκου εντόπισε τον 44χρονο Eugene Horsch και μια γυναίκα συνοδηγό να κάθονται σε ένα BMW έξω από το Independence Mall της Φιλαδέλφειας, εξήγησε ο Vanore.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο πυροβόλα όπλα, ναρκωτικά και έγγραφα ταυτοποίησης που τον εμφάνιζαν ως ομοσπονδιακό αστυνομικό, και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μέλη της ειδικής ομάδας της DEA κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν βάσιμη υποψία (probable cause) την ίδια κιόλας ημέρα και να εκτελέσουν ένταλμα έρευνας στην κατοικία του κ. Horsch», δήλωσε ο Vanore.

Η γυναίκα συνοδηγός επέδειξε πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης με το όνομα Blair Tonzelli —μιας γυναίκας που αγνοείται από το 2023— όπως επιβεβαίωσε στο Fox News Digital εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος της Φιλαδέλφειας.

Photo: National Missing and Unidentified Persons System (NAMUS))

Η πραγματική ταυτότητα της γυναίκας που επέβαινε στο όχημα δεν έχει αποκαλυφθεί. Τα ίχνη της Tonzelli εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τι αποκάλυψε η έρευνα στο «σπίτι του τρόμου»

Αφού εξασφάλισαν ένταλμα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της οδού Chew Avenue και εντόπισαν «ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο στο υπόγειο, πέντε τεφροδόχους που πιστεύεται ότι περιέχουν ανθρώπινη τέφρα, καθώς και μεγάλο όγκο ψηφιακών στοιχείων —συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, σκληρών δίσκων, μονάδων αποθήκευσης USB, συσκευών καταγραφής (DVR), καμερών και τηλεφώνων» δήλωσε ο Vanore κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 58 άτομα στα βίντεο και τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο σπίτι. Ο Vanore δήλωσε ότι «τέσσερα από τα ταυτοποιημένα άτομα φαίνονται να μην έχουν ζωή, ενώ υπάρχει βίντεο που απεικονίζει τι ενδέχεται να συνέβη σε ένα από αυτά».

Οι Amarando και Fresses εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ δεν έχουν βρεθεί στοιχεία DNA ή ανθρώπινα υπολείμματα που να συνδέονται με αυτές.

Από τις επτά αγνοούμενες γυναίκες, το Γραφείο Ιατροδικαστή της Φιλαδέλφειας εξέτασε στοιχεία που απεικόνιζαν τις τέσσερις εξ αυτών, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που εκδόθηκε μετά τη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης.

Το γραφείο του ιατροδικαστή ανέφερε ότι, «εφόσον οι καταγραφές είναι αυθεντικές και δεν έχουν υποστεί αλλοιώσεις, οι γυναίκες που απεικονίζονται φαίνεται να είναι νεκρές», δήλωσε το αστυνομικό τμήμα. «Ωστόσο, επειδή δεν έχουν βρεθεί οι σοροί ή τα υπολείμματά τους, δεν μπορούν να κηρυχθούν επισήμως νεκρές, ούτε να προσδιοριστεί η αιτία ή ο τρόπος θανάτου».

«Υπάρχουν αναφορές για άλλες δύο αγνοούμενες γυναίκες, οι οποίες όμως δεν εντοπίστηκαν στα στοιχεία που εξέτασαν οι ερευνητές», πρόσθεσε το τμήμα. «Η ταυτότητα και οι συνθήκες που αφορούν την έβδομη γυναίκα παραμένουν υπό διερεύνηση».

Βίντεο με στραγγαλισμό γυναίκας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα βίντεο δείχνει τον R.C. Horsch να δένει με χειροπέδες μια γυναίκα σε κρεβάτι και να σφίγγει έναν πλαστικό δεσμό (tie-wrap) γύρω από τον λαιμό της μέχρι που εκείνη έχασε τις αισθήσεις της. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η γυναίκα αυτή είναι η Nicole Fusaro, σύμφωνα με το FOX 29 Philadelphia. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει οριστικά την ταυτότητά της.

Photo: FOX 29 Philadelphia

Μια άλλη αγνοούμενη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με το σπίτι είναι η πρώην σύζυγος του R.C. Horsch, η Amy McHale, η οποία αγνοείται από το 2016, όπως μετέδωσε το FOX 29.

Photo: FOX 29 Philadelphia

«Έχουμε επεξεργαστεί μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού οπτικοακουστικού υλικού. Απομένει να αναλυθούν χιλιάδες βίντεο. Εργαζόμαστε για να διασταυρώσουμε όσα βλέπουμε και να συγκεντρώσουμε υλικά τεκμήρια που θα αποδεικνύουν τα ευρήματά μας, έχοντας καθ’ όλη τη διάρκεια τη στήριξη του FBI καθώς καθορίζουμε τα επόμενα βήματά μας», δήλωσε καταληκτικά την Τετάρτη ο Βανόρε.

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