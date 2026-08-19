Φιλαδέλφεια: Καταζητείται άνδρας με μάσκα κούκλας που τρομοκρατεί κατοίκους – «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;» (Video)

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Έναν άνδρα, που εμφανίζεται σε δημόσιους χώρους φορώντας μάσκα κούκλας και τρομοκρατεί τους κατοίκους αναζητούν οι Αρχές στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Η Αστυνομία της πόλης ανακοίνωσε την Τρίτη, 18/8, ότι ο άνδρας φέρεται να έχει παρενοχλήσει περίπου έξι ανθρώπους κοντά στο Δημαρχείο μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το CBS, ένα από τα περιστατικά σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου, όταν κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άνδρα να ακολουθεί μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ, περίπου στις 5:30 το πρωί, και να της λέει «είσαι έτοιμη να πεθάνεις;». Η γυναίκα πανικοβλήθηκε, σκόνταψε και τραυματίστηκε, ενώ ο άνδρας στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς σταθμό του μετρό και τα ίχνη του χάθηκαν.

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του καταζητούμενου, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίησή του να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Φιλαδέλφειας, Jason Smith, δήλωσε ότι ο άνδρας φέρεται παράλληλα να καταγράφει τα περιστατικά με το κινητό του, έχοντας ενεργοποιημένο το φως της συσκευής. Σε βάρος του εξετάζονται, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για τρομοκρατικές απειλές, απλή επίθεση και άλλα αδικήματα.

Η συνάντηση του μασκοφόρου με δύο δρομείς

Η Luanda Marinho περιέγραψε στο CBS τη δική της συνάντηση με τον άνδρα, όταν είχε βγει για πρωινό τρέξιμο μαζί με μια φίλη της.

«Άρχισε να ρωτάει: “Θέλετε να κάνετε αγώνα μαζί μου; Στοιχηματίζω ότι είμαι πιο γρήγορος από εσάς. Θέλετε να κάνετε αγώνα μαζί μου;” Το ρώτησε μερικές φορές, αλλά καμία από εμάς δεν του απάντησε. Πολύ περίεργο», είπε.

Όπως ανέφερε, μετά το περιστατικό οι δύο γυναίκες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν τη διαδρομή που ακολουθούν όταν βγαίνουν για τρέξιμο. «Ήταν απλά περίεργο, σαν κάποιο διεστραμμένο παιχνίδι».

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