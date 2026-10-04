Σοβαρό τροχαίο στη 2η Ανάβαση Αγρινίου – Διασωληνωμένος νεαρός οδηγός

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας νεαρός οδηγός.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του agriniopress.gr, ο οδηγός που έιναι από το Αγρίνιο, έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, καθώς ο νεαρός οδηγός έχει διασωληνωθεί. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.

Μετά το συμβάν, η αγωνιστική διαδικασία διακόπηκε προσωρινά.

Διαβάστε επίσης:

Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που ο 35χρονος δαγκώνει την οδηγό ταξί και της κόβει το αυτί – «Ένας τρελός κανίβαλος, μου είπε ότι θα με σκοτώσει» είπε το θύμα (video)

Σύλληψη 17χρονης, 39χρονης και 59χρονης για κλοπές – Πώς παρέκαμπταν τα αντικλεπτικά συστήματα με μία σακούλα

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη καταγραφή των πληγεισών περιοχών

