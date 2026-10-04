Σύλληψη 17χρονης, 39χρονης και 59χρονης για κλοπές – Πώς παρέκαμπταν τα αντικλεπτικά συστήματα με μία σακούλα

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Τρεις γυναίκες, ηλικίας 17, 39 και 59 ετών, συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας για κλοπές προϊόντων από καταστήματα, καθώς φέρονται να χρησιμοποιούσαν ειδικά διαμορφωμένη σακούλα, ώστε τα κλεμμένα είδη να μην ενεργοποιούν τα συστήματα ασφαλείας.

Οι τρεις γυναίκες συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν αναζητήσεις για άτομα που προέβαιναν σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όταν εντόπισαν τις τρεις γυναίκες και τις έθεσαν υπό διακριτική επιτήρηση.

Όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενες προσποιούνταν τις πελάτισσες και αφαιρούσαν προϊόντα από καταστήματα, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούσαν σε ειδικά διαμορφωμένη σακούλα.

Η συγκεκριμένη σακούλα ήταν κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα προϊόντα που τοποθετούνταν στο εσωτερικό της να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας των καταστημάτων. Η σακούλα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν επίσης στην κατοχή των τριών γυναικών προϊόντα που φέρεται να είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από τρία καταστήματα του κέντρου της Αθήνας, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Οι τρεις γυναίκες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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