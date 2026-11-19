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Προκλητική στάση και εκφοβισμό από την αστυνομία σε βάρος της φοιτήτριας που μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο «Γεννηματάς» μετά από χτύπημα με γκλοπ από άνδρα των ΜΑΤ μετά την πορεία για το Πολυτεχνείο καταγγέλλουν εργαζόμενοι στο νοσοκομείο.

Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή ανέφερε πως η νεαρή φοιτήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από πολλαπλά χτυπήματα στο κρανίο και το σώμα της από αστυνομικό και εισήχθη στη Β’ Χειρουργική κλινική.

Οι εργαζόμενοι στην καταγγελία τους επισημαίνουν ότι κατά την εισαγωγή της φοιτήτριας στις 17 Νοεμβρίου «στον χώρο του ακτινολογικού, άντρας άγνωστων στοιχείων φωτογράφισε τα παραπεμπτικά της και τον φάκελο εισαγωγής της».

Την επόμενη μέρα, 18 Νοεμβρίου, άνδρες της ασφάλειας «την “επισκέφτηκαν” στην κλινική και επίμονα ζήτησαν την κατάθεσή της. Μας καταγγέλθηκε από την δικηγόρο της ότι η τραυματίας απειλήθηκε ότι αν δεν καταθέσει θα πρέπει να μεταφερθεί στην ΓΑΔΑ».

«Καταγγέλλουμε καταρχήν την παρουσία της αστυνομίας στο νοσοκομείο μας. Καταγγέλλουμε την φωτογράφιση ιατρικών δεδομένων που καταστρατηγούν κάθε έννοια ιατρικού απορρήτου από ασφαλίτες ή οποιονδήποτε άλλο. Καταγγέλλουμε τον εκφοβισμό και την παρενόχληση της αστυνομίας απέναντι σε τραυματισμένο άνθρωπο με διάσειση», επισημαίνει στην ανακοίνωση η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή ΓΝΑ Γεννηματάς.

Αναλυτικά η καταγγελία

«Εχθές Τρίτη 17 Νοέμβρη, αμέσως μετά την διαδήλωση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, προσκομίστηκε στο ΤΕΠ ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ διαδηλώτρια με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από πολλαπλά χτυπήματα στο κρανίο και το σώμα της από αστυνομικό .

Έγινε εισαγωγή της στην Β Χειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

Η ίδια, οι συνοδοί και η δικηγόρος της μας κατήγγειλαν ότι:

Α. Κατά την διαδικασία της εισαγωγής της, στον χώρο του ακτινολογικού, άντρας άγνωστων στοιχείων φωτογράφισε τα παραπεμπτικά της και τον φάκελο εισαγωγής της.

Β. Σήμερα 18 Νοέμβρη άντρες της ασφάλειας την “επισκέφτηκαν” στην κλινική και επίμονα ζήτησαν την κατάθεση της. Μας καταγγέλθηκε από την δικηγόρο της ότι η τραυματίας απειλήθηκε ότι αν δεν καταθέσει θα πρέπει να μεταφερθεί στην ΓΑΔΑ.

Οι ασφαλίτες μετά από την κατακραυγή αποχώρησαν.

Καταγγέλλουμε καταρχήν την παρουσία της αστυνομίας στο νοσοκομείο μας.

Καταγγέλλουμε την φωτογράφιση ιατρικών δεδομένων που καταστρατηγούν κάθε έννοια ιατρικού απορρήτου απο ασφαλίτες ή οποιονδήποτε άλλο.

Καταγγέλλουμε τον εκφοβισμό και την παρενόχληση της αστυνομίας απέναντι σε τραυματισμένο άνθρωπο με διάσειση.

Επειδή πρίν από 53 χρόνια, 17 Νοέμβρη 1973, στο ίδιο νοσοκομείο που τότε ήταν γνωστό ως “ρυθμιστικό” διακομίστηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες της δολοφονικής επίθεσης της Χούντας και επειδή οι ηρωικοί μας συνάδελφοι τότε με την αυτοθυσία τους περιέθαλψαν αλλά και κατέγραψαν τα θύματα, νιώθουμε διπλά την ευθύνη και απαιτούμε εξηγήσεις για την δολοφονική επίθεση της αστυνομίας σε διαδηλωτή όπως και το να καταδικαστεί ο αστυνομικός- και οι προϊστάμενοι του- που παραλίγο να σκοτώσει την διαδηλώτρια.

Καλούμε το σωματείο εργαζομένων ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, την ΕΙΝΑΠ, την ΟΕΝΓΕ, την ΑΔΕΔΥ να καταγγείλουν το περιστατικό και να απαιτήσουν την τιμωρία των αυτουργών.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ».

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