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Σε μια προσπάθεια να απαντήσει μετά τις αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις στις επιχειρήσεις των δύο αδελφών του, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος, επιλέγει να μιλήσει για «μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης» και «πολιτική εξόντωση». Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκεται και η δεύτερη αδελφή του, Ισιδώρα Λιάκου, η επαγγελματική δραστηριότητα της οποίας έχει επίσης βρεθεί στο μικροσκόπιο.

Ο υφυπουργός επιχειρεί να υπερασπιστεί την επαγγελματική διαδρομή της αδελφής του, παραθέτοντας τις σπουδές της, ωστόσο, το ζήτημα που έχει ανακύψει δεν αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα της Ισιδώρας Λιάκου. Αφορά τις συμβάσεις που έχει συνάψει η επιχείρησή της με δήμους, το συνολικό οικονομικό τους αντικείμενο, τη διαδοχή των απευθείας αναθέσεων και, κυρίως, το πολιτικό ζήτημα που δημιουργείται από την ανάληψη του χαρτοφυλακίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον αδελφό της.

Όπως έχει αποκαλυφθεί, η επιχείρηση της Ισιδώρας Λιάκου έχει συνάψει συμβάσεις με τέσσερις δήμους, συνολικού ύψους περίπου 256.694 ευρώ, για υπηρεσίες που ξεκινούν από τη λογιστική υποστήριξη και φτάνουν έως την επικοινωνιακή στρατηγική, τις δημόσιες σχέσεις και την τουριστική προβολή.

Οι συνεργασίες εκτείνονται από το 2019 έως το 2026 και αφορούν τους Δήμους Σπετσών, Θήρας, Καντάνου – Σελίνου και Αίγινας. Μάλιστα, στην περίπτωση της Αίγινας, οι διαδοχικές συμβάσεις από το 2023 έως το 2026 ξεπερνούν συνολικά τις 140.000 ευρώ.

«Όλες οι συμβάσεις εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας»

Ο Βαγγέλης Λιάκος επισημαίνει στην ανάρτησή του ότι οι συμβάσεις της αδελφής του με δήμους αφορούν περιοχές εκτός της εκλογικής του περιφέρειας, επιχειρώντας προφανώς να απομακρύνει κάθε υπόνοια προσωπικής ή πολιτικής παρέμβασης.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι η αδελφή του είχε διατελέσει επιστημονική του σύμβουλος κατά τη βουλευτική του θητεία, κάτι που, όπως σημειώνει, επιτρέπεται. Προσθέτει ότι παραιτήθηκε από τη συγκεκριμένη θέση πριν από την ορκωμοσία του ως υφυπουργού, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά λόγω των νέων αρμοδιοτήτων του. Πρόκειται για μια κίνηση που ο ίδιος επικαλείται ως απόδειξη θεσμικής ευαισθησίας.

Ο υφυπουργός χαρακτηρίζει «αισχρή» την επίθεση που δέχονται οι αδελφές του, κάνει λόγο για εκλογικές σκοπιμότητες και ζητά να σταματήσει η «ανθρωποφαγία». Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα, παραπέμποντας στο πόθεν έσχες του, στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του, στις συμβάσεις και στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποκαλύψεις δεν αφορούν μόνο την Ισιδώρα Λιάκου. Το λογιστικό γραφείο της άλλης αδελφής του υφυπουργού, Ελένης Λιάκου, έχει λάβει απευθείας αναθέσεις ύψους περίπου 1,145 εκατ. ευρώ από έξι νησιωτικούς δήμους και δημοτικούς φορείς.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων των δύο επιχειρήσεων προσεγγίζει ή και ξεπερνά τα 1,2 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις συμβάσεις που συνυπολογίζονται και τις επιμέρους διασταυρώσεις των ποσών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βαγγέλη Λιάκου:

«Η μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής μου στοχοποίησης και πολιτικής μου εξόντωσης συνεχίζεται.

Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπαίνει και η δεύτερη αδελφή μου.

Φαίνεται πως κάποιοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματά τους. Ότι υπάρχουν ατομικές επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο με επαγγελματικές διαδρομές που έχουν χτιστεί με χρόνια δουλειάς.

Η αδελφή μου, Ισιδώρα Λιάκου, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πλέον διατηρεί τη δική της ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως πελάτες ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Διαθέτει όλα τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα και μια επαγγελματική διαδρομή που έχει χτίσει με τις δικές της δυνάμεις.

Όλες της οι συμβάσεις με Δήμους, είναι εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας. Στη θητεία μου ως Βουλευτής, υπήρξε επιστημονική μου σύμβουλος (πράγμα το οποίο επιτρέπεται) και παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί η παραμικρή σκιά μετά την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων λόγω της φύσης των νέων μου αρμοδιοτήτων.

Σήμερα, βρίσκομαι στη θέση να πρέπει να υπερασπιστώ και εκείνη. Όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα. Το πόθεν έσχες μου, οι δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου, οι συμβάσεις και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Θεωρώ αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων.

Δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν.

Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει».

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