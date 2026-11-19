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Τη δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβερνητική πολιτική καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega. Η ΝΔ πέφτει κάτω από το 25% στην πρόθεση ψήφου, όριο που έχει θέσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραμείνει στη θέση του ως αρχηγός της ΝΔ, η ΕΛΑΣ καταγράφει μικρή άνοδο, όπως και το ΠΑΣΟΚ, ενώ εκτός Βουλής δίνει η μέτρηση τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25. Η ακρίβεια συνεχίζει να είναι αγκάθι για τους πολίτες, που την πιστώνουν στην κυβέρνηση.

Ως προς την εκτίμηση ψήφου, η δημοσκόπηση δίνει στη Νέα Δημοκρατία 29,5%, πιο κάτω από το «ψυχολογικό όριο» του 30%, εκτιμά ότι υπάρχει ελαφρά άνοδος της ΕΛΑΣ στο 15,3% και του ΠΑΣΟΚ στο 13.3%, αλλά και του ΚΚΕ στο 6,2%. Η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 5.4%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,2% και η Φωνής Λογικής στο 4,9%. Αντιθέτως, η εκτίμηση δίνει άνοδο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,8%. Η εκτίμηση είναι ακόμη ότι το ΜέΡΑ25 είναι οριακά εκτός με 2,9%, αλλά εντός η Συμμαχία Ελλήνων με 3.3%. Εκτός είναι η εκτίμηση και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νίκη.

Ως προς την πρόθεση ψήφου, η δημοσκόπηση της Metron Analysis δείχνει πτώση της Νέας Δημοκρατίας στο 24,1% από 24,9% στην προηγούμενη μέτρηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει μικρή άνοδο στο 12,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,9%, το ΚΚΕ στην τέταρτη θέση με 5,1%, ενώ η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,2%. Στο 4% η Φωνή Λογικής, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανεβαίνει ελαφρά στο 3.9%. Σε υψηλότερα ποσοστά (12,2%) η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες;

Στο ερώτημα για το προτιμώμενο κυβερνητικό μοντέλο, το 52% τάσσεται υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, ενώ το 45% προτιμά αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση των ερωτηθέντων.

Ως προς τη γνώμη των πολιτών για το πώς θα εξελιχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, το 64% πιστεύει ότι θα χρειαστεί να ξαναγίνουν εκλογές και μόνο το 32% πιστεύει ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

Η συσπείρωση της ΝΔ βρίσκεται στο 67,7%, με απώλειες προς τη γκρίζα ζώνη, το ΠΑΣΟΚ, τη Φωνή Λογικής και την Ελληνική λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια ένα μικρό κλάσμα της πολιτικής του επιρροής με τον κύριο όγκο να έχει κατευθυνθεί προς την ΕΛΑΣ και διαρροές προς το ΠΑΣΟΚ και τη Φωνή Λογικής. Το ΠΑΣΟΚ έχει συσπείρωση 71% και διαρροές προς την ΕΛΑΣ, τη ΝΔ και την Πλεύση Ελευθερίας.

Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στη μέτρηση προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με 29% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 7%, ενώ πολύ ψηλά εξακολουθεί να είναι ο «Κανένας» με 25%.

Στη δημοτικότητα, δηλαδή στις θετικές ή μάλλον θετικές γνώμες, προηγείται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 34%, ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 33%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32%, η Μαρία Καρυστιανού με 30%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 28% και ο Αλέξης Τσίπρας με 27%.

Η δυναμική ενός κόμματος Σαμαρά

Ως προς ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί έναν ισχυρό πυρήνα υποστήριξης στο 5%.

Ακρίβεια το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας

Ως προς τα προβλήματα που προκαλούν αυτή την αρνητική εκτίμηση, οι πολίτες ιεραρχούν πιο ψηλά την ακρίβεια (55% των αυθόρμητων απαντήσεων), ενώ ψηλά είναι η οικονομία (32%) και η διαφθορά (15%).

Η κυβέρνηση παίρνει κακή βαθμολογία σε όλους του τομείς, με το ισοζύγιο θετικών και αρνητικών γνωμών να είναι παντού αρνητικό. Σχετικά καλύτερα τα πράγματα στην εξωτερική πολιτική, πολύ αρνητική η αποτίμηση στα θέματα της καθημερινότητας, στα θέματα δημοκρατίας και θεσμών και στα θέματα της οικονομίας.

Όλα αυτά αποτυπώνονται και σε μια συνολικά αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, όπου οι αρνητικές αξιολογήσεις φτάνουν το 69% και οι θετικές μόλις το 27%.

Αυτό μεταφράζεται και σε μια συνολικά αρνητική γνώμη για τον πρωθυπουργό, όπου οι αρνητικές γνώμες φτάνουν το 66% και οι θετικές δεν ξεπερνούν το 30%.

H θετική αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ανέβει από το 12% στο 18%. Όμως, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το γεγονός ότι το 73% έχει αρνητική γνώμη.

Αντίστοιχα, οι θετικές γνώμες για τον Νίκο Ανδρουλάκη ανεβαίνουν από το 13% τον Ιούνιο, στο 19%, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν και 19% αρνητικές αποτιμήσεις της παρουσίας του ως αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

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