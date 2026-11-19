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Μια ξεχωριστή διάκριση προστέθηκε στην επαγγελματική διαδρομή του Γκόρντον Ράμσεϊ, καθώς απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Ο διάσημος σεφ τιμήθηκε για την παρουσία του στη γαστρονομία και την τηλεόραση, σε μια εκδήλωση όπου η συγκίνηση εναλλάχθηκε με το χιούμορ και τις προσωπικές αναφορές.

Η βράβευση ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο, καθώς ο 60χρονος Ράμσεϊ γίνεται ο πρώτος Βρετανός σεφ που αποκτά το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, και μόλις ο τέταρτος επαγγελματίας από τον χώρο της μαγειρικής που λαμβάνει αυτή την αναγνώριση.

Στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός του, Τάνα, και η κόρη τους, Τίλι. Στην τελετή μίλησαν, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Τζόελ ΜακΧέιλ και η Λίζα Βάντερπαμπ, συμπαρουσιάστριά του στην τηλεοπτική παραγωγή «Gordon Ramsay’s Food Stars».

Μακριά από τις έντονες αντιδράσεις και τις καυστικές ατάκες που τον έχουν καθιερώσει στις εκπομπές μαγειρικής, ο σεφ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν κλήθηκε να μιλήσει. «Ειλικρινά, έχω χάσει τα λόγια μου. Είναι πολύ σπάνιο να μου συμβαίνει κάτι τέτοιο», είπε αρχικά, κάνοντας τους παρευρισκόμενους να γελάσουν.

Στη συνέχεια, περιέγραψε με τον δικό του τρόπο την έκπληξη που ένιωσε για την τιμή: «Ορκίζομαι στον Θεό, ξύπνησα σήμερα το πρωί και σκέφτηκα: “Γαμώτο, συμβαίνει στ’ αλήθεια!”».

Ο διάσημος σεφ μίλησε και για το πάθος του για τη μαγειρική, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη δυνατότητα να ασχολείται καθημερινά με το αντικείμενο που αγαπά. «Είμαι απλώς ο πιο τυχερός σεφ στον πλανήτη, γιατί κάθε μέρα έχω την ευκαιρία να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Να καθοδηγώ μια κουζίνα, ένα εστιατόριο, ταλαντούχους ανθρώπους, ώστε να φτάσουν στην κορυφή. Αυτή είναι μια μεγάλη τιμή για εμένα», δήλωσε.

Δεν έλειψε, βέβαια, και μια δόση χιούμορ, αφού ο Ράμσεϊ αποκάλυψε ότι σκοπεύει να περνά από το σημείο κάθε εβδομάδα, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη φροντίδα και το γυάλισμα του αστεριού του. «Θα έρχομαι εδώ κάθε εβδομάδα και θα γυαλίζω αυτή την καταραμένη πλάκα», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρώτο εγγόνι και το «ευχαριστώ» στην οικογένειά του

Ο σεφ μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους και ένα σημαντικό νέο από την προσωπική του ζωή, ότι σύντομα θα αποκτήσει το πρώτο του εγγόνι. «Η οικογένεια Ράμσεϊ μεγαλώνει. Σε λίγες ημέρες θα υποδεχτούμε το πρώτο μας εγγόνι», ανακοίνωσε. Η Χόλι Ράμσεϊ, κόρη του, είχε γνωστοποιήσει τον περασμένο Ιούνιο, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, ότι περιμένει παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Πίτι.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ράμσεϊ αφιέρωσε χρόνο στα παιδιά του, ευχαριστώντας τα για τη θέση που έχουν στη ζωή του και αναφερόμενος ξεχωριστά σε όσα απουσίαζαν από την εκδήλωση. «Στον γιο μας Τζακ, που υπηρετεί στις βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις και δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Στη Μεγκ, που υπηρετεί ως αστυνομικός, στα δύο μικρά αγόρια μας, τον Τζέσι και τον Όσκαρ, που μας κρατούν νέους κάθε μέρα. Και φυσικά στην Τίλι, που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας, σας ευχαριστώ», ανέφερε.

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