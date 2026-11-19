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Στο Στρασβούργο εντοπίστηκε και συνελήφθη ο άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονία της 24χρονης, η σορός της οποίας είχε βρεθεί τοποθετημένη μέσα σε βαλίτσα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην Αθήνα.

Ο συλληφθείς είναι νεαρής ηλικίας με καταγωγή από τη Γουινέα. Η σύλληψή του έγινε κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος, ενώ πλέον δρομολογείται η έκδοσή του στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συγκέντρωσαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή του. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο εμφανίζεται να εγκαταλείπει τη βαλίτσα με τη σορό της 24χρονης.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν δακτυλικό του αποτύπωμα σε σακούλα όπου είχε τοποθετηθεί η σορός, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με την υπόθεση.

Η μαρτυρία του συγκατοίκου

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν και από την κατάθεση άνδρα που συγκατοικούσε με τον ύποπτο. Όπως ανέφερε, από το δωμάτιο όπου διέμενε ο νεαρός αναδυόταν έντονη δυσοσμία, με αποτέλεσμα να του κάνει παρατήρηση και να του ζητήσει να καθαρίσει τον χώρο.

Επιπλέον, η εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού έδειξε ότι ο άνδρας είχε εισέλθει στο κτίριο μαζί με την 24χρονη. Ωστόσο, σε κανένα από τα διαθέσιμα πλάνα δεν καταγράφηκε η νεαρή γυναίκα να αποχωρεί από το κτίριο.

Μετά τη σύλληψή του στη Γαλλία, αναμένεται η μεταφορά του στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

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