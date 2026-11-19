Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οξύτατη είναι η αντίδραση του Χάρη Δούκα στην επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη για τις εργασίες αποκατάστασης στο κτήριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα.

Ο δήμαρχος της Αθήνας κατηγόρησε ευθέως τον προκάτοχό του ότι ακολουθεί τακτική παρακώλησης των εργασιών, κάτι που είναι επικίνδυνο, ενώ απαντώντας σε αιτιάσεις του κ. Μπακογιάννη για τη νομιμότητα των ενεργειών του δήμου, παρέπεμπε στο σκάνδαλο με τα «σπιτάκι» ανακύκλωσης. Έδωσε δε στη δημοσιότητα και τη σχετική ανάρτηση του έργου στη Διαύγεια, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της πλευράς Μπακογιάννη ότι δεν τηρήθηκε αυτή η υποχρέωση του δήμου.

Η κόντρα εκδηλώθηκε εξ’ αρχής με πολύ άγριες διαθέσεις.

Η παράταξη του κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι στήριξε μεν το αίτημα του δήμου για ποσό 2,8 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του κτιρίου γιατί το έργο είναι ζωτικής σημασίας. Ισχυρίστηκε όμως ότι το ποσό είναι υπερβολικό, διότι «με τόσα χρήματα αποκαθιστάς τρία σπίτια, όχι μόνο ένα», όπως ανέφερε.

Και υποστήριξε επίσης ότι όλα αυτές τις διαδικασίες ο δήμος τις έκανε «χωρίς έγγραφα, χωρίς καμία ανάρτηση στη Διαύγεια» και πως ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ο νόμος προβλέπει διαγωνισμό. Κατηγόρησε δε τον δήμαρχο ότι «παραβιάζει κάθε έννοια διαφάνειας και νομιμότητας».

Η απάντηση ήρθε σε υψηλούς τόνους. Σε ανάρτησή του ο κ. Δούκας επιτέθηκε στον πρώην δήμαρχο με οξείς χαρακτηρισμούς:

«Ο κ. Μπακογιάννης είναι και άσχετος και επικίνδυνος. Οι απαράδεκτοι υπαινιγμοί του, αποδεικνύουν όχι μόνο την ασχετοσύνη του, αλλά και το ότι αδίστακτα επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες, ειδικά σε ένα θέμα που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.

Ο κ. Μπακογιάννης είναι επίσης επικίνδυνος γιατί με την τακτική παρακώλησης που ακολουθεί, δημιουργεί κινδύνους για τους περίοικους στην περιοχή, αλλά και αδιαφορεί για την ταλαιπωρία των πολιτών της Πλάκας με την κλειστή Λυσικράτους. Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον άνθρωπο που έκανε εργοτάξιο όλο το κέντρο της Αθήνας με τον μεγάλο περίπατο, ταλαιπωρώντας άσκοπα για χρόνια τους Δημότες της Αθήνας. Με το αζημίωτο βέβαια.

Υ.Γ. Παραθέτουμε τον σύνδεσμο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ που περιέχει την τεκμηρίωση των ποσών από το ΥΠΕΣ».

Ο κ. Μπακογιάννης είναι και άσχετος και επικίνδυνος.



Οι απαράδεκτοι υπαινιγμοί του, αποδεικνύουν όχι μόνο την ασχετοσύνη του, αλλά και το ότι αδίστακτα επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες, ειδικά σε ένα θέμα που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.



Ο κ.… pic.twitter.com/oTM9OmzqMD — Haris Doukas (@h_doukas) November 19, 2026

Ανταπαντώντας η παράταξη του κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε «ύβρεις και προσωπικές επιθέσεις» τα όσα έγραψε ο κ. Δούκας.

Και επέμεινε σε ερωτήματα όπως «ποιος υπολόγισε το κόστος των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ», αν «υπάρχει επίσημη τεχνική μελέτη και αναλυτικός προϋπολογισμός που να δικαιολογούν το συγκεκριμένο ποσό» και «πού βρίσκονται τα επίσημα έγγραφα».

Σε νέα ανάρτησή του ο κ. Δούκας ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας και προειδοποίηση για την υπόθεση με τα περιβόητα σπιτάκια ανακύκλωσης.

«Κύριε Μπακογιάννη. Για τις εργασίες που έγιναν στην οδό Λυσικράτους και την επιχείρηση για την εξιχνίαση του εγκλήματος στην Πλάκα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εισαγγελέα, κατόπιν εντολής του οποίου ενεργήσαμε, στην ΕΜΑΚ και στους αρμόδιους υπουργούς. Αν κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει, είστε εσείς. Τόσο για τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης, όσο και για τον Μεγάλο Περίπατο. Πλησιάζει η ώρα».

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Κερατέα: Νεκροί δύο επιβαίνοντες μοτοσικλέτας που προσέκρουσε σε δέντρο

Γυναικοκτονία στο Θησείο: Δεν γνώριζε τη βία αλλά ούτε την έβλεπε ευτυχισμένη, η «αγάπη» και ο φόβος της εγκατάλειψης – Η μαρτυρία της αδερφής της 61χρονης

Τεταμένο κλίμα έξω από τη δίκη για τα Τέμπη: Κόντρα Νίκου Πλακιά με την Ελένη Βασάρα για τον σύλλογο και τα ασφαλιστικά μέτρα