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Τέσσερις Βρετανοί καταδικάστηκαν για τον βιασμό ή τη σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας, την οποία είχε ναρκώσει ο τότε σύζυγός της, σε μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, της Γαλλίδας η οποία αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο στη μάχη κατά της σεξουαλικής βίας.

Η Τζόαν Γιανγκ, όπως η Πελικό, αποφάσισε να παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμά της μη δημοσιοποίησης της ταυτότητάς της, αφού ανακάλυψε ότι ο τότε σύζυγός της τής χορηγούσε επανειλημμένα ουσίες για να την ναρκώσει και την προωθούσε στο διαδίκτυο σε άγνωστους, για περισσότερα από 10 χρόνια.

'I live with a pain that is hard to put into words'



Joanne Young, who has waived her anonymity, speaks after four men were found guilty of sexual offences against her.



She adds: 'What I have been through means I never feel completely safe'https://t.co/ExsdiMG4Wi pic.twitter.com/mawtsWdJqr — Sky News (@SkyNews) November 19, 2026

Ο Φίλιπ Γιανγκ, ένας 50χρονος πρώην δημοτικός σύμβουλος, δήλωσε ένοχος τον Ιανουάριο σε περισσότερες από 50 κατηγορίες σε βάρος της πρώην συζύγου του, μεταξύ άλλων 11 για βιασμό και σε άλλες που αφορούσαν την καταγραφή των σεξουαλικών επιθέσεων και τη δημοσιοποίησή τους στο διαδίκτυο εκατοντάδες φορές.

For more than a decade, Joanne Young's husband of 20 years secretly drugged and raped her.



Philip Young had also “advertised” her body online and arranged for strangers to come to their home so that he could film them abusing her while she slept.



Now, Norman Macksoni, Connor… pic.twitter.com/nQPfEz8Oce — The Telegraph (@Telegraph) November 19, 2026

Τα εγκλήματά του έχουν εντυπωσιακές ομοιότητες με εκείνα του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος ομολόγησε πως νάρκωνε την τότε σύζυγό του Ζιζέλ και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν, οδηγώντας σε μια δίκη το 2024, η οποία προκάλεσε αποτροπιασμό σε ολόκληρο τον κόσμο και ώθησε τη Γαλλία να αναθεωρήσει τη νομοθεσία της περί βιασμού.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας ανακοίνωσε φέτος πως αποκάλυψε ένα «πραγματικά διεθνές δίκτυο» βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων μέσω της χορήγησης ουσιών στα θύματα, το οποίο, όπως είπε, ήταν οργανωμένο διαδικτυακά και μετρούσε μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου από 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, συμμετείχαν σε μια επιχείρηση με στόχο «σεξουαλικές επιθέσεις που διευκολύνονταν από τη χορήγηση ουσιών» στα θύματα και τον Ιούνιο ανέφεραν ότι είχαν εντοπίσει 156 θύματα και δράστες, καθώς και 274 στοιχεία που αξιοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των ερευνών.

Πέντε άνδρες καταδικάστηκαν

Τέσσερις άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνταν για τον βιασμό ή τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της Τζόαν Γιανγκ το διάστημα μεταξύ 2016 και 2023 δικάστηκαν από το δικαστήριο του Ουίντσεστερ για εγκλήματα που διέπραξαν μαζί με τον Φίλιπ Γιανγκ και όλοι τους κρίθηκαν ένοχοι σήμερα.

Four men have been convicted of sexual offences against Joanne Young, whose ex-husband arranged for strangers to sexually abuse her without her consent. This is the first time a jury has convicted multiple people of organised drug-facilitated sexual assault in England. pic.twitter.com/FBCaudzuPA — Crown Prosecution Service (@CPSUK) November 19, 2026

Ο Κόνορ Σάντερσον Ντόιλ, ηλικίας 32 ετών, καταδικάστηκε για μια κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία επίθεσης μέσω διείσδυσης και ο Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 62 ετών, καταδικάστηκε για μία κατηγόρια βιασμού και μία κατηγορία επίθεσης μέσω διείσδυσης.

Ο Νόρμαν Μακσόνι, ηλικίας 48 ετών, καταδικάστηκε για μια κατηγορία βιασμού και ο Μοχάμεντ Χασάν, ηλικίας 38 ετών, καταδικάστηκε για μια κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης.

Στις απολογίες τους, που θυμίζουν εκείνες πολλών εκ των 50 συγκατηγορουμένων του Ντομινίκ Πελικό, οι οποίοι καταδικάστηκαν στη Γαλλία, υποστήριξαν ότι πίστευαν ότι η Τζόαν Γιανγκ είχε συναινέσει και ότι επρόκειτο για κοινή φαντασίωση με τον τότε σύζυγό της.

Ένας πέμπτος άνδρας, ο Ντιν Χάμιλτον, 47 ετών, είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος σε κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης.

Και στους πέντε, μαζί με τον Φίλιπ Γιανγκ, θα ανακοινωθούν οι ποινές τον επόμενο μήνα, με τον δικαστή Ρασπίντερ Σάινι να επισημαίνει πως βρίσκονται αντιμέτωποι με πολυετείς ποινές κάθειρξης.

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