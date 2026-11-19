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Την συμπόρευσή του με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο Χάρης Μαμουλάκης, ένα μήνα μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 15 Ιουλίου.

Ο κ. Μαμουλάκης εντάσσεται στην ΕΛΑΣ, αφού παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε, κίνηση που χαρακτήρισε «έντιμη και καθαρή». Ο Χάρης Μαμουλάκης ανέφερε πως διατηρεί «φιλική σχέση» με τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ανάγκη συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων.

Εξήγησε πως αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, την στιγμή που έκρινε πως «ο πολιτικός κύκλος του είχε ολοκληρωθεί».

«Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια τίμησα, όπως όφειλα, την ψήφο των πολιτών και την εμπιστοσύνη τους, με τις μάχες που έδωσα. Γι’ αυτό θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι διακριτό, εντός και εκτός Βουλής», ανέφερε ο πρώην βουλευτής.

Ο Χάρης Μαμουλάκης έδωσε έμφαση στην απόφασή του να παραδώσει την έδρα του, αφήνοντας αιχμές για όσους δεν έχουν κάνει το ίδιο.

«Βλέπω πολλούς βουλευτές, έχουμε και ρεκόρ στο ελληνικό Κοινοβούλιο, άνω των 40, αν δεν κάνω λάθος, πρώην ανεξάρτητους, οι οποίοι καταλαμβάνουν μία έδρα του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλου κόμματος, υποτίθεται, και τη μεταφέρουν από κόμμα σε κόμμα. Και το ζήτημα δεν είναι μόνο το ηθικοπολιτικό για αυτούς τους ανθρώπους, είναι και τα κόμματα, οι φορείς υποδοχής. Πώς το δέχονται αυτό; Πόσο ηθικοπολιτικά είναι ορθό;», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην μεγάλη αποχή από τις εκλογές, στάθηκε στην ανάγκη να συμβάλει ο πολιτικός κόσμος στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του απέναντι στους πολίτες. «Πρέπει όλοι μας να καταβάλουμε μία προσπάθεια να ανατάξουμε την αξιοπιστία της πολιτικής», τόνισε.

Ο Χάρης Μαμουλάκης, εξήγησε την επιλογή του να συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος τόσο στην προσωπική τους σχέση, όσο και στο γεγονός πως αυτή είχε αποτελέσει ένα από τα εναύσματα για την ενασχόλησή του με την κεντρική πολιτική σκηνή το 2019.

«Ασχολήθηκα με την κεντρική πολιτική σκηνή το 2019, με εφαλτήριο και αφορμή, αν θέλετε, και μια σχέση που έχω με τον Αλέξη Τσίπρα, φιλική σχέση, και ήταν και το έναυσμα να ασχοληθώ», ανέφερε.

«Η πολιτική μου επιλογή είναι η συμπόρευση με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛ.Α.Σ.. Πρόκειται για μια επιλογή με σαφές πολιτικό περιεχόμενο και στρατηγική κατεύθυνση. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα προοδευτική πρόταση. Μια νέα πολιτική σύνθεση που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα δίνει προοπτική στην οικονομία, στην εργασία, στη νέα γενιά και στη δημοκρατία» σημείωσε.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν αισθάνεται πως έχει παρεκκλίνει από τις αρχές του: «Δεν νιώθω ηθικοπολιτικά ότι έχω παρεκκλίνει. Τουναντίον».

«Καρφιά» για ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Μαμουλάκης άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στους πρώην συντρόφους του στην Κουμουνδούρου, εκτιμώντας ότι το κόμμα δεν αφουγκράζεται πλέον τα μηνύματα της κοινωνίας.

«Αυτό που έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μου, δεν αφουγκράζεται τα κελεύσματα της κοινωνίας. Και πρέπει στην πολιτική, πάνω από όλα, να ακούμε την κοινωνία και να προσπαθούμε να έχουμε μια διάδραση μαζί της, για να λύσουμε τα προβλήματα», ανέφερε.

Η επόμενη μέρα και η «πολιτική αλλαγή»

Σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, αλλά και της προοπτικές πολιτικής αλλαγής υποστήριξε πως «ο πρωθυπουργός θα εξαντλήσει το προβλεπόμενο συνταγματικά περιθώριο που έχει. Θα του πω ότι έχει άπλετο χρόνο να συνειδητοποιήσει την επικείμενη ήττα που έρχεται».

Ακόμη και η «γλυκιά ήττα» του Αλέξη Τσίπρα το 2019, με ποσοστό 31,5%, απέχει σημαντικά από την επίδοση που, κατά την εκτίμησή του, θα καταγράψει η σημερινή κυβέρνηση, όπως εξήγησε.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μία πολιτική αλλαγή, είναι δεδομένο», υποστήριξε, περιγράφοντας ένα περιβάλλον που, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από σκάνδαλα, διαφθορά, ακρίβεια και επιδείνωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων

Ο Χάρης Μαμουλάκης ιεράρχησε ψηλά την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή τη συνένωσή τους,

«Το άθροισμα των προοδευτικών δυνάμεων την Κυριακή το βράδυ θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο και θα είναι μεγαλύτερο του ποσοστού που θα καταλάβει το κυβερνών κόμμα», ανέφερε.

Σε σχέση με το «άθροισμα» αυτό αναφέρθηκε και στο ΚΚΕ, βλέποντας στο κόμμα του Περισσού «ένα δομικό έλλειμμα συνεργασίας ή πνεύματος συνεργασίας».

«Η μεγάλη εικόνα είναι η πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή χωρίς ένωση δυνάμεων δεν μπορεί να συμβεί», υπογράμμισε, στέλνοντας το μήνυμα ότι η επόμενη ημέρα του προοδευτικού χώρου προϋποθέτει συνεργασίες.

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