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Την άποψη ότι «υπάρχει ένα πριν και ένα μετά» από την υπερψήφιση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χθες στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, τα funds και τους servicers εξέφρασε η πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο Ρ/Σ Στο Κόκκινο.

Η κα Δούρου δήλωσε «περήφανη» που ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να φέρει στο επίκεντρο ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, αποδεικνύοντας ότι είναι σε θέση πλέον να «καθορίζει την πολιτική ατζέντα» και να «παίρνει πρωτοβουλίες που πείθουν και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης». Επισήμανε, δε, ότι «κανένα άλλο κόμμα» δεν είχε πάρει αντίστοιχη πρωτοβουλία, διαμηνύοντας ότι έτσι οφείλει να λειτουργεί η Αριστερά, «δίπλα στην κοινωνία και με την κοινωνία». Δεδομένου ότι η Εξεταστική θα διαρκέσει τρεις μήνες, υπογράμμισε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πάει η ΝΔ στις εκλογές «απολογούμενη για τα κόκκινα δάνεια».

Κληθείσα να απαντήσει στα σχόλια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς περιλαμβάνεται στην περίοδο ελέγχου και η διακυβέρνησή του, έκανε λόγο για «προπαγάνδα της ΝΔ» και ξεκαθάρισε πως «στο στόχαστρο είναι ο “Ηρακλής” και το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για βίαιη αναδιανομή».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» καθώς αν και αναγκάστηκε από την τρόικα να φέρει να ένα πλαίσιο, «επέβαλε την προστασία της πρώτης κατοικίας». Από τις αντιδράσεις, είπε, φαίνεται ο «πανικός της κυβέρνησης μετά την σύγκλιση προοδευτικών δυνάμεων» και δήλωσε πως δεν σκοπεύει να «ταϊσει» αυτή την νέα ιστορία «ενδοπαραταξιακών διαγκωνισμών».

Όσον αφορά την δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη περί «εξευτελισμού», σχολίασε πως δεν έγινε με «ψυχραιμία» καθώς και η ίδια υπερψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και διερωτήθηκε «αν όποιος, λοιπόν, την ψήφισε αυτοεξελευτελίστηκε».

«Εμείς έχουμε πει ότι υπάρχουν όμοροι χώροι, παρά τις διακριτές ιδεολογικές γραμμές, όπως Σοσιαλδημοκρατία ή Οικολογία. Πορευόμαστε, καθαρά, σταθερά, αριστερά. Δεν έχει τελειώσει ο ιστορικός κύκλος της Αριστεράς ούτε του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε η κα Δούρου και κατέληξε: «Είναι σίγουρο ότι θα δεχτούμε επιθέσεις. Θα απαντάμε, αλλά πάνω από όλα θα βάζουμε την κοινωνία και τα προβλήματά της».

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