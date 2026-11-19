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Τις πάγιες τουρκικές θέσεις περί δήθεν «Δυτικής Θράκης», αλλά και λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό επανέλαβε μιλώντας στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν.



«Στο πλαίσιο του οράματος που έχει θέσει ο αξιότιμος Πρόεδρός μας, ώστε το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να αποτελέσουν χώρο σταθερότητας και ευημερίας και όχι πεδίο διενέξεων, ακολουθούμε μια ειλικρινή προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στον διάλογο και τη συνεργασία», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στον πρόλογό του και συνέχισε:

«Στο πλαίσιο αυτό, τον Φεβρουάριο του 2026 διοργανώσαμε στην Άγκυρα την Έκτη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας υπό την προεδρία του αξιότιμου Προέδρου μας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Βασικός μας στόχος στις σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι να προχωρήσουμε με αντίληψη καλής γειτονίας και συνεργασίας. Θεωρούμε ότι αυτή η αντίληψη αποτελεί τον πιο κατάλληλο δρόμο από την άποψη των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε και την αποφασιστική μας στάση απέναντι σε βήματα που θα έβλαπταν τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματα των ομογενών μας στη “Δυτική Θράκη” και τα Δωδεκάνησα.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας ώστε το εθνικό μας ζήτημα, το Κυπριακό, να οδηγηθεί σε μια δίκαιη, μόνιμη λύση που θα βασίζεται στις πραγματικότητες του Νησιού. Υπογραμμίζουμε σε κάθε ευκαιρία το γεγονός ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο ξεχωριστές δημοκρατίες και δύο ξεχωριστά κράτη, και υπερασπιζόμαστε σε κάθε βήμα τον δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων. Προκειμένου το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να καταστούν περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, έχει σημασία να επικρατήσει μια αντίληψη που λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών».

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'de bütçe sunumuna katıldı



◼️Fidan herkesle tek tek tokalaşırken yüzlerdeki tebessüm ve ortamdaki samimi hava dikkat çektihttps://t.co/VzqqUA2ArG — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) November 19, 2026

Τι είπε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Υπογραμμίζοντας ότι η Λιβύη αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του οράματός τους για την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο στοχεύει στην εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας, ο Φιντάν τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη της πολιτικής ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της σταθερότητας της Λιβύης: «Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας για “Ενιαία Λιβύη”, προωθούμε δυναμικά τον διάλογό μας με όλες τις πλευρές στη Λιβύη. Η ομόφωνη έγκριση στις 20 Οκτωβρίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, η οποία εδρεύει στην ανατολική ζώνη, του Μνημονίου Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών Δικαιοδοσίας που ισχύει μεταξύ των χωρών μας από το 2019, καταδεικνύει ότι η πολιτική αρχών που ακολουθούμε αποδίδει αποτελέσματα».

Αναφέροντας ότι το 2026, μέσω επαφών υψηλού επιπέδου, η Τουρκία ανέπτυξε περαιτέρω τις σχέσεις με την Αίγυπτο οι οποίες εξελίσσονται σε στρατηγικό επίπεδο, γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσουν να προωθούν τις σχέσεις με το Κάιρο στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων, κατά τρόπο που θα συμβάλλει στη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής.

Εν τω μεταξύ, η Αίγυπτος με ρηματική διακοίνωσή της στον ΟΗΕ χαρακτηρίζει απολύτως άκυρο και χωρίς καμία έννομη συνέπεια» το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ απορρίπτει και τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της Λιβύης.

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