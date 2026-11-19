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Τα συμπεράσματά του από τη συνάντησή του με τους ομολόγους του των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ανέλυσε σε συνέντευξή του ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανοίγοντας τη συνέντευξη ο Πούτιν είπε ότι η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε «ένα κεφάλαιο στην ιστορία της διπλωματίας» και τόνισε ότι ο διάλογος πρέπει να έχει «συνέχεια», ώστε οι τρεις πλευρές να καταλήξουν σε αμοιβαία κατανόηση, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση «δημιούργησε τη δυνατότητα για περαιτέρω διάλογο, ανεξάρτητα από το αν αυτός θα συνεχιστεί με την ίδια ή με διαφορετική μορφή».

Αναφερόμενος στις συγκρίσεις ανάμεσα στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ και στη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, της Βρετανίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν λίγο πριν από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, διερωτήθηκε: «Τι πρόβλημα είχε η Γιάλτα; Τι το τόσο κακό είχε;» προσθέτοντας ότι «στη Γιάλτα κατοχυρώθηκε η νίκη επί του ναζισμού… Δεν θα είχα αντίρρηση –μάλιστα, θα το θεωρούσα σωστό– να κατοχυρωθεί και μια νίκη επί του “νεοναζισμού”», είπε ο Πούτιν και τόνισε ότι η Διάσκεψη της Γιάλτας δημιούργησε τις συνθήκες «υπό τις οποίες ιδρύθηκε ο ΟΗΕ».

«Και επί 80 χρόνια, χάρη σε εκείνες τις συμφωνίες, ο κόσμος έζησε χωρίς μεγάλες αναταράξεις σε παγκόσμια κλίμακα. Υπήρξαν πολλές περιφερειακές συγκρούσεις, ναι, αλλά καμία παγκόσμια. Πού είναι το κακό σε αυτό;» ανέφερε, ενώ απαντώντας στις αιχμές ότι οι τρεις ηγέτες συναντήθηκαν στην Κίνα για να «μοιράσουν τον κόσμο», ο Πούτιν δήλωσε: «Κανείς δεν μοίρασε τον κόσμο στη Γιάλτα. Απλώς επισημοποιήθηκαν τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». «Και σε ό,τι αφορά τις σημερινές συγκρούσεις, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά τα δεδομένα επί του πεδίου», πρόσθεσε.

«Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας με την ευρύτερη έννοια της λέξης. Η διεθνής ασφάλεια σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και πρόσθεσε: «Η συζήτηση επικεντρώθηκε και στο θέμα της πρόληψης της διάδοσης των πυρηνικών όπλων». Σχετικά με το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για το ΔΠΔ, συμφώνησε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σαφώς υπερβαίνει τα όρια των αρμοδιοτήτων του. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι απειλές για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Η Ρωσία έχει πολλά να μοιραστεί με τους εταίρους της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν είπε ότι «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς να επιλυθούν όλες οι συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. «Θα θέλαμε ορισμένα πράγματα να προχωρούν πιο γρήγορα», είπε ο Πούτιν. «Είμαστε όμως ρεαλιστές», πρόσθεσε. Μετά την εκλογική ήττα του Τραμπ το 2020, οι δύο χώρες «για ένα διάστημα δεν συνεργάζονταν», ανέφερε ο Πούτιν.

Η στάση της κυβέρνησης Τραμπ εμπνέει αισιοδοξία, σημείωσε ο Πούτιν, παρότι δεν είναι πάντα εύκολο να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε οριστικές συμφωνίες για κρίσιμα ζητήματα. Μένοντας στο θέμα της Ουκρανίας, ο Πούτιν είπε ότι υπενθύμισε στον Σι και τον Τραμπ «από πού ξεκίνησαν όλα», λέγοντας ότι η Ρωσία «δεν ξεκίνησε τον πόλεμο», κάτι που, όπως ανέφερε, είπε και στον Σι και στον Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως «πηγή της σύγκρουσης ήταν το πραξικόπημα στο Κίεβο». Ως προς την προοπτική τερματισμού του πολέμου, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν προτείνει συμβιβαστικές λύσεις, στις οποίες, κατά τον ίδιο, είχαν συμφωνήσει με τον Τραμπ στην προηγούμενη συνάντησή τους, πέρυσι στην Αλάσκα.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι «Ευρωπαίοι χορηγοί» της Ουκρανίας «δεν ήταν διατεθειμένοι» να αναγνωρίσουν αυτούς τους συμβιβασμούς. «Τα πράγματα όμως αλλάζουν και ίσως τελικά αντιληφθούν ότι είναι προτιμότερο να δεχθούν έναν τέτοιο συμβιβασμό παρά να βρεθούν αντιμέτωποι με ορισμένες πραγματικότητες που στο τέλος θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει μια διευθέτηση στην Ουκρανία με λειτουργικό τρόπο. Όμως οι αρχές στο Κίεβο δεν θέλουν να σταματήσουν οι μάχες, επειδή θα πρέπει να κάνουν εκλογές κάλπες».

Αναφερόμενος στο χτύπημα των Ουκρανών στη γέφυρα της Κριμαίας, ο Πούτιν ανέφερε πως είχε συζητήσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός σε ορισμένες περιοχές που ελέγχει η Ρωσία. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις στη γέφυρα δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για το θέμα. «Δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη γέφυρα για να μεταφέρουμε στρατιωτικό εξοπλισμό ή οποιοδήποτε άλλο στρατιωτικό φορτίο, ούτε καν πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή», δήλωσε ο Πούτιν. «Πρόκειται για υποδομή αποκλειστικά μη στρατιωτικής χρήσης», προειδοποιώντας ότι «τα αντίμετρά μας θα είναι πολύ πιο επώδυνα».

Επίσης, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι «δεν έχουν κανένα κίνητρο να συμφωνήσουν σε μια παύση των εχθροπραξιών και στη δημιουργία συνθηκών για μια μακροπρόθεσμη, όπως έχω ήδη πει, μόνιμη ειρήνη, στοχευμένη και προσανατολισμένη στο μέλλον. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε. Εάν οι ουκρανικές αρχές και οι χρηματοδότες τους κατανοήσουν αυτές τις πραγματικότητες, τότε πιστεύω ότι οι συμβιβασμοί για τους οποίους μιλάμε και τους οποίους ανέφερα θα καρποφορήσουν». «Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει τι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οι Ευρωπαίοι στις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Η Μόσχα τους κάλεσε μέσω διπλωματικών οδών να έρθουν στη Μόσχα για να ακούσουν τη θέση τους σχετικά με τη διευθέτηση», τόνισε.

Υπογράμμισε, δε, ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να συζητηθεί η ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, τονίζοντας ότι η Ρωσία θα «αναζητήσει συμβιβασμούς» και ότι «δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Μόσχα «δεν πρόκειται να θυσιάσει τίποτα». «Το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση», είπε. Κατά τον Πούτιν, η Ευρώπη θα πρέπει να αποδεχθεί ότι «τα πράγματα αλλάζουν» και ότι «δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε όσα συνέβαιναν στις αρχές της δεκαετίας του ’90».

Τέλος, ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ είναι σε θέση να τηρήσουν τις συμφωνίες που συνάπτουν, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, λέγοντας ότι «η εσωτερική πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι σύνθετα. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί ελέγχου και θεσμικά αντίβαρα. Το σημαντικότερο όμως –και γι’ αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία– είναι ότι ο Τραμπ είναι ειλικρινά προσηλωμένος στη βελτίωση των διμερών σχέσεων και στον τερματισμό της σύγκρουσης».

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