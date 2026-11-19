Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για της ΗΠΑ αναχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά το τέλος της τριμερούς συνάντησης που είχε στην Σεντζέν της Κίνας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ.

Trump’s Abrupt Departure After Trilateral Meeting Raises Questions Following the trilateral meeting, Donald Trump departed overnight for the United States. Immediately after the meeting concluded, he headed straight from Qilin Villa to Bao’an Airport, where Air Force One was already taxiing on the runway. He boarded without stopping for any remarks. The sudden departure and lack of public statements may signal that something significant is unfolding behind the scenes. November 19, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά από το ταξίδι του στην Ασία, το οποίο περιελάμβανε στάση στις Φιλιππίνες, συμμετοχή του στις εργασίες της συνόδο ΑPΕC και συνομιλίες με τον Σι και τον Πούτιν, επιστρέφει άμεσα στην Ουάσινγκτον.

✈️ Trump leaves China after "historic" meeting with Putin and Xi Jinping The US president has wrapped up his 48-hour visit to China. Following the trilateral talks in Shenzhen, he headed to the airport, said goodbye to those seeing him off, and boarded Air Force One. The historic meeting is over. Now we just need to figure out what exactly made history. — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

Ο Τραμπ αντάλλαξε χειραψίες με αξιωματούχους καθώς περπατούσε κατά μήκος του κόκκινου χαλιού κατευθυνόμενος προς το Air Force One. Στη συνέχεια, πόζαρε στην κορυφή της σκάλας πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος.

Putin, Xi and Trump made no joint statements to the media following their trilateral meeting on the sidelines of the APEC summit. Putin has left the summit venue, with Chinese President Xi Jinping escorting him to his car. https://t.co/41Rniw7OWP November 19, 2026

Oι τρεις ηγέτες δεν προέβησαν σε κοινές δηλώσεις προς τα ΜΜΕ μετά την τριμερή συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC. Ο Πούτιν έφυγε από τον χώρο της συνόδου κορυφής, ενώ o Σι Τζινπίνγκ τον συνόδευσε μέχρι το αυτοκίνητό του.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ και Σι ανέβηκαν χέρι-χέρι σε κυλιόμενη σκάλα – Η χειρονομία που τράβηξε τα βλέμματα (Video)



Ναυάγιο στη Λαμπεντούζα: Αγνοείται εξάχρονο κορίτσι, διασώθηκαν 50 πρόσφυγες

Τα βασικά σημεία της Διακήρυξης της Σεντζέν – Καμία αναφορά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, τι είπαν στην τριμερή Πούτιν-Τραμπ και Σι