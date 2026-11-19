Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα ανοιχτά μέτωπα της επικαιρότητας, οι πολιτικές προεκτάσεις τους και οι εξελίξεις που διαμορφώνουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας μπαίνουν στο επίκεντρο της σημερινής εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα» (00:30, στο MEGA) με τη Νίκη Λυμπεράκη.

Η ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, οι υποθέσεις διαφθοράς που πυροδοτούν νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις και το θρίλερ με το υποθαλάσσιο καλώδιο, στη σκιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, συνθέτουν την ατζέντα της συζήτησης.

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι συναντούν τη Νίκη Λυμπεράκη στο στούντιο της εκπομπής και καταθέτουν τις απόψεις τους για τα ζητήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του δημόσιου διαλόγου: o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης, o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης, το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. Κώστας Ζαχαριάδης και ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης.

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιογράφος του Bloomberg αποκλείστηκε από την τριμερή στην Κίνα επειδή ρώτησε για τον Τζένσεν Χουάνγκ

ΑΝΤ1: Φάκελος «Εθνικά θέματα και ελληνοτουρικικές σχέσεις» στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» (19/11)

Χαμός στο Happy Day ανάμεσα σε Παπανώτα και Τσιμτσιλή: «Θα σηκωθώ να φύγω» – «Αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς, πας να βγεις από πάνω» (Video)