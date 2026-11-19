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Δημοσιογράφος του Bloomberg αποκλείστηκε από την ιστορική τριμερή συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, μετά από ερώτηση που απηύθυνε στον Αμερικανό πρόεδρο για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και τις καταγγελίες περί της σχέσης του με την φερόμενη ως κατάσκοπο Άλις Χουάνγκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σενζέν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, νωρίτερα την Πέμπτη (19/11), σύμφωνα με ενημέρωση της ομάδας δημοσιογράφων που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Λευκού Οίκου.

Η δημοσιογράφος, προκάλεσε την αντίδραση των Κινέζων αξιωματούχων όταν φώναξε προς τον Αμερικανό πρόεδρο:

«Πρόεδρε Τραμπ, υπήρξε ο Τζένσεν Χουάνγκ άπιστος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες;»

Η ερώτηση οδήγησε στον αποκλεισμό της από την τριμερή συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η αντίδραση των Κινέζων αξιωματούχων

Σύμφωνα με την ίδια δημοσιογραφική ενημέρωση, οι Κινέζοι αξιωματούχοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους για την ερώτηση που αφορούσε τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Η παραίτησή του ακολούθησε την παραδοχή ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να ήταν κατάσκοπος της Κίνας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ένας δεύτερος δημοσιογράφος επιχείρησε επίσης να υποβάλει ερώτηση, ωστόσο Κινέζοι αξιωματούχοι τού ζήτησαν να σιωπήσει.

Οι κινεζικές Αρχές διαμήνυσαν ότι θεωρούν εξαιρετικά αγενή τη συμπεριφορά όσων φωνάζουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

«Οι Κινέζοι μάς μετέφεραν το μήνυμα ότι το να φωνάζουμε ερωτήσεις θεωρείται εξαιρετικά αγενές και ότι θα απομακρυνθούμε από την αίθουσα εάν το κάνουμε», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση του Λευκού Οίκου για τη δημοσιογράφο του Bloomberg

Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να ανατρέψει την απόφαση αποκλεισμού της δημοσιογράφου.

Αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας ανέφερε ότι έγιναν προσπάθειες προκειμένου να της επιτραπεί εκ νέου η πρόσβαση στη συνάντηση.

Ωστόσο, οι Κινέζοι αξιωματούχοι επέμειναν στην απόφασή τους, διατηρώντας τον αποκλεισμό της από την τριμερή σύνοδο.

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