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Τα εθνικά θέματα που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτελούν τον πυρήνα της συζήτησης που θα αναπτυχθεί στην σημερινή εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» (24.00, ΑΝΤ1) του Νίκου Χατζηνικολάου.

Καθώς οι πρώτες έρευνες του γαλλικού πλοίου νότια της Καρπάθου, για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ κυριαρχούν τις τελευταίες εβδομάδες στην επικαιρότητα και την ίδια στιγμή η στάση της Τουρκίας στο μεγάλο Ευρωπαϊκό έργο, αλλά και το Τουρκολιβυκό μνημόνιο προκαλούν αντιδράσεις εντός Ελλάδας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο που η Άγκυρα θέτει και πάλι θέμα δύο κρατών στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα αναζητηθούν απαντήσεις στην διάρκεια της εκπομπής σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ερευνών που κάνει το «Abeille Marengo» (Αμπέιγ Μαρεγκό) για το καλώδιο, τον ενδεχόμενο κίνδυνο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία και το αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.

Στην εκπομπή, εκπρόσωποι κομμάτων και ειδικοί αναλύουν τις ραγδαίες εξελίξεις στα εθνικά θέματα.

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