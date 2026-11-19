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Για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ μίλησε σήμερα (19/11) ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι», με αφορμή την εισαγωγή του μουσικού στο νοσοκομείο «Αττικόν» έπειτα από εισαγγελική παραγγελία που ζήτησαν συγγενικά του πρόσωπα.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι διατηρούσε μαζί του συχνή επικοινωνία, ενώ -όπως τόνισε- είχε αντιληφθεί από τις συζητήσεις του ότι χρειάζεται βοήθεια.

«Εγώ με τον Γιάννη συνομιλώ, με κάθε τρόπο, πάνω από δυο χρόνια. Δεν έχω να συνεισφέρω κάτι σε σχέση με αυτό που έγινε. Γνώριζα κι εγώ τι συνέβαινε. Ήξερα ότι η πρόνοια είχε κινηθεί και ήδη νοσηλεύεται», είπε αρχικά, αναφερόμενος στη συνέχεια στη γνωριμία που είχε με τους γονείς του.

«Ήμουν φίλος της Αλίκης και συνεργάτης, ο αδελφός μου της είχε γράψει δίσκο, της είχε γράψει μουσική, είχαμε κάνει μαζί μια εκπομπή. Γνώριζα πολύ καλά και τον πατέρα του, και αυτό είναι το πιο ιδιαίτερο σε σχέση με τον Γιάννη.Τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ τον γνώρισα το 1976… Από κάποιο σημείο και μετά μιλάγαμε καθημερινά, στα πλαίσια αυτής της καθημερινής μας επικοινωνίας προσπάθησα να τον συμφιλιώσω με τον γιο του, γιατί ήδη είχαν τσακωθεί. Ήταν ανυποχώρητος ο Δημήτρης» τόνισε.

«Στα επόμενα χρόνια γνωρίστηκα με τον Γιάννη και θεώρησα υποχρέωσή μου απέναντι στην Αλίκη και στον Δημήτρη να κρατάω επαφή. Ο Γιάννης πολύ γρήγορα άρχισε να δημιουργεί στον εαυτό του προβλήματα, είναι γνωστά, δε θα μπω στη φύση τους, και άρχισε σιγά σιγά να χάνει επαφή με την πραγματικότητα. Τον τελευταίο καιρό που αυτό προχώρησε, σχεδόν κάθε βράδυ μου έστελνε μηνύματα, και είχαμε διάλογο, ακόμα και στα μουσικά του έφτανε στην υπερβολή. Μου έλεγε ιστορίες που όπως τις διάβαζα, αναστέναζα, αυτές που είχαν δώσει τη σκυτάλη σε θεωρίες συνωμοσίας εναντίον του. Μου μιλούσε για μια εγκληματική οργάνωση οκτώ προσώπων που τον καταδιώκουν. Κάθε φορά που έβλεπα ότι μου στέλνει μήνυμα, σφίγγονταν η καρδιά μου, έλεγα ότι κάποιος πρέπει να τον βοηθήσει. Είχε κόψει όλους τους δεσμούς με το περιβάλλον του κι εγώ γνώριζα τον πατέρα και τη μάνα του, δε γνώριζα τα αδέλφια της Αλίκης. Αν τα γνώριζα, θα έμπαινα μπροστά, γιατί ο Γιάννης είχε δημιουργήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε εμένα και αυτόν» πρόσθεσε.

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