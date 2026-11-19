Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για την κοινή του ζωή με τη Χρυσούλα Διαβάτη μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, επισημαίνοντας ότι η σχέση τους μετρά 65 χρόνια. Σε συνέντευξή του στο «Στούντιο στις 3», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου που δεν είναι άλλο από τον αλληλοσεβασμό, όπως υπογραμμίζει.

Κάνοντας έναν απολογισμό, ο Νικήτας Τσακίρογλου περιγράφει μια ζωή που του φέρθηκε όμορφα. αναφερόμενος, ωστόσο, στην περιπέτεια υγείας που περνά τα τελευταία χρόνια η αγαπημένη του, τονίζει ότι η ζωή σε αυτό το στάδιο τον δοκιμάζει.

«Θέλω να πιστεύω σε ένα θαύμα» τονίζει, επισημαίνοντας ότι η ζωή του χωρίς τη Χρυσούλα θα ήταν άχαρη.

«’Οταν γνωριστήκαμε, ήμουν 27 χρονών εγώ και η Χρυσούλα ήταν μικρότερη. Κάπου 65 χρόνια είμαστε μαζί. Δεν τα μετράμε, δεν τα γιορτάζουμε. Το μυστικό είναι ο αλληλοσεβασμός για έναν ευτυχισμένο γάμο. Μην κάνεις δηλαδή αυτό που δεν θα ‘θελες να σου κάνουν. Αυτό είναι και ένα μοτίβο της ζωής μου, γενικότερα. Αν δεν ήμουν μαζί με τη Χρυσούλα, αυτά τα χρόνια, θα ήταν διαφορετική η ζωή μου. Άχαρη. Λόγω του ότι είμαστε και λίγο επιπόλαιοι οι ηθοποιού, κουβαλάμε μια επιπολαιότητα και νομίζουμε ότι η ζωή είναι οι ρόλοι. Δεν έπεσα όμως σε αυτή την παγίδα γιατί έχω κάποιες αρχές, τις οποίες και έχω ακόμα. Σίγουρα ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι και γι’ αυτό νομίζω ότι τα ετερώνυμα έλκονται. Ήταν και οι εποχές τέτοιες, που οι πειρασμοί ήταν πολύ λιγότεροι. Η ζωή γενικά μου φέρθηκε καλά. Τώρα όμως, με την περιπέτεια της Χρυσούλας, μου φέρθηκε σκληρά. Θέλω να πιστεύω σε ένα θαύμα. Μιλάμε με τη Χρυσούλα αλλά έχει κατεβάσει ρολά. Με ακούει πιστεύω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Λέχου: «Η γυναίκα είναι πάντα στη δεύτερη γραμμή – Αυτό που νιώθω τώρα πιο πολύ είναι ο φασισμός για τη νεότητα»

Ο πρίγκιπας Χάρι δηλώνει 100% έτοιμος να ξαναπάει στο στρατό, αν χρειαστεί να πολεμήσει τη Ρωσία

Στην Ελλάδα το FBI για την Γκίλφοϊλ – Τι ερευνούν οι Αμερικανοί πράκτορες