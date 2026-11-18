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Κλιμάκιο του FBI βρίσκεται στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η παρουσία των Αμερικανών αξιωματούχων φέρεται να συνδέεται με την έρευνα που έχει ανοίξει στο αμερικανικό Κογκρέσο και αφορά τις δραστηριότητες της πρώην διπλωματικής εκπροσώπου των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, αμφιλεγόμενες οικονομικές διευκολύνσεις και σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι αμερικανικές αρχές φέρονται να εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε αξιοποίηση της θεσμικής θέσης και των πολιτικών επαφών της Γκίλφοϊλ προς όφελος ιδιωτών και επιχειρηματικών κύκλων,

Σημαντική διάσταση στην υπόθεση δίνουν και οι αναφορές στον Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με το περιβάλλον της πρώην πρέσβειρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Παράλληλα, στο πεδίο ενδιαφέροντος βρίσκεται και η δραστηριότητα που συνδέεται με τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς εξετάζονται αναφορές για επαφές με κατασκευαστική εταιρεία.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στις ΗΠΑ, καθώς ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία έχει ζητήσει από την Γκίλφοϊλ να διαφυλάξει το σύνολο του υλικού που σχετίζεται με τις επίμαχες υποθέσεις. Στο αίτημά του περιλαμβάνονται έγγραφα, ηλεκτρονική αλληλογραφία και κάθε μορφή επικοινωνίας, προκειμένου να μην χαθούν στοιχεία που ενδέχεται να αξιοποιηθούν στην κοινοβουλευτική έρευνα.

Οι καταγγελίες αγγίζουν επίσης το ζήτημα των επαφών της πρώην πρέσβειρας με ισχυρά πρόσωπα της αμερικανικής πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής. Μεταξύ των ισχυρισμών που έχουν διατυπωθεί περιλαμβάνεται και η πιθανή αξιοποίηση γνωριμιών της με την ηγεσία του FBI, με αναφορά στον διευθυντή της υπηρεσίας, Κας Πατέλ, για τη διευκόλυνση πρόσβασης χρηματοδότη των Ρεπουμπλικανών σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

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