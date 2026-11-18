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Την προθυμία του να ενταχθεί ξανά στις τάξεις του στρατού αν χρειαστεί να πολεμήσει κατά της Ρωσίας εξέφρασε ο πρίγκιπας Χάρι, δηλώνοντας ότι όλοι πρέπει «να αισθανόμαστε νευρικοί» έναντι της Μόσχας.



Μιλώντας στον Telegraph, από το Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπου βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο χωρίς να έχει προαναγγείλει την επίσκεψή του, ο Χάρι είπε ότι «θα ήμουν 100% εκεί για να υπηρετήσω τη χώρα μου».

EXCLUSIVE: Prince Harry has told The Telegraph he is ready to serve in the Armed Forces again, warning that the threat from Russia means “we should all be nervous”.



The Duke of Sussex spoke exclusively to the Ukraine: The Latest podcast during an unannounced visit to Lviv – his… pic.twitter.com/JQHTILMa4t November 18, 2026

Όπως εξάλλου άφησε να εννοηθεί ,η Βρετανία βρισκόταν σε σύγκρουση με τη Ρωσία τα τελευταία δέκα χρόνια έστω και χωρίς «drone, σφαίρες και πυραύλους».



«Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να μάθουμε από την Ουκρανία. Πιστεύω ότι ολόκληρος ο κόσμος έχει πολλά να μάθει από την Ουκρανία», είπε ο 42χρονος πρίγκιπας, και πρόσθεσε: «Αν μου ζητηθεί να καταταγώ ξανά, αν υπάρχει ανάγκη, τότε θα είμαι 100% έτοιμος να υπηρετήσω τη χώρα μου μαζί με τους συναδέλφους μου βετεράνους και το στρατιωτικό προσωπικό».



Ο δούκας του Σάσεξ είχε υπηρετήσει στον βρετανικό στρατό από το 2005 ως το 2015. Ολοκλήρωσε δύο αποστολές στο Αφγανιστάν ως πιλότος ελικοπτέρου Apache και ανεβαίνοντας στον βαθμό του λοχαγού.





Από τότε που αποστρατεύτηκε υποστηρίζει βετεράνους και στρατιώτες. Το 2014 ίδρυσε τους Αγώνες Invictus με σκοπό την υποστήριξη τραυματιών, πληγωμένων και ασθενών εν ενεργεία στρατιωτικών και βετεράνων μέσω του αθλητισμού.



Ο Χάρι έκανε τις δηλώσεις στην εφημερίδα Telegraph κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουκρανία το περασμένο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να παρακολουθήσει τις δοκιμαστικές προπονήσεις της ουκρανικής ομάδας για τους Αγώνες Invictus.

In an exclusive interview with Ukraine: The Latest, Prince Harry reveals why he supports Ukraine and his future plans for the @WeAreInvictus.



Earlier this week, on an unannounced visit to Lviv in western Ukraine, the Duke of Sussex said “when the war is over, when Ukraine wins,… pic.twitter.com/znIt7nIfJM — The Telegraph (@Telegraph) November 18, 2026





Πρόκειται για την τέταρτη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Την Κυριακή, επισκέφθηκε το «Superhuman Centre», εξειδικευμένο κέντρο ιατρικής περίθαλψης, προσθετικής και αποκατάστασης στο Λβιβ.



Επιπλέον, ο πρίγκιπας επέκρινε την προσέγγιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν αντανακλούσε τις απόψεις του ευρύτερου αμερικανικού πληθυσμού.



Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, ο Δούκας είπε ότι πιστεύει ότι «όλοι θα έπρεπε να είναι ανήσυχοι» και ότι η χώρα χρειάζεται «να είναι προετοιμασμένη». Αυτοί που έχουν υπηρετήσει «θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν ξανά», τόνισε.



Ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε επίσης ότι, αν και πιστεύει ότι η Ευρώπη έχει πλέον «ξυπνήσει» απέναντι στην απειλή του Πούτιν, η «μεγαλύτερη ανησυχία» του είναι ότι η ήπειρος θα μπορούσε στη συνέχεια να «στραφεί εναντίον του εαυτού της».

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