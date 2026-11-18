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Τρεις ηγέτες με αυταρχικές τάσεις, όλοι άνω των 70 ετών, το 90% των πυρηνικών όπλων του πλανήτη, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη, μία αίθουσα και καμία συγκεκριμένη ατζέντα. Τι θα μπορούσε άραγε να πάει στραβά;

Το τι ακριβώς θα συζητήσουν οι πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στην πρωτοφανή τριμερή συνάντησή τους στη Σεντζέν της Κίνας, την Πέμπτη, παραμένει ασαφές. Ίσως, όμως, αυτό να είναι και το ζητούμενο.

Μια σύνοδος κορυφής τέτοιου επιπέδου θα προϋπέθετε συνήθως σαφώς καθορισμένα αποτελέσματα, έπειτα από μήνες εντατικών προετοιμασιών, διαβουλεύσεων και διπλωματικών μηνυμάτων.

Ωστόσο, όσα προηγήθηκαν της συνάντησης στη Σεντζέν ενδέχεται να έχουν μικρότερη σημασία από την παρουσία ενός απρόβλεπτου παράγοντα όπως ο Τραμπ. Η πυρηνική μη διάδοση είχε αρχικά αναδειχθεί σε βασικό θέμα συζήτησης, αν και δεν αναμένονται ουσιαστικές εξελίξεις. Το ίδιο ισχύει και για τη «διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης», έναν ακόμη στόχο της συνάντησης, σύμφωνα με την κινεζική πλευρά.

🚨 HOLY SHT: After President Trump shook hands with President Xi, Putin came over to shake hands



APEC gala dinner is HISTORIC. We have a chance at PEACE in the World



Peace through STRENGTH 🔥 pic.twitter.com/xNdx9RQHFG — MAGA Voice (@MAGAVoice) November 18, 2026

Ξαφνικά, όμως, ο Τραμπ άρχισε να αναφέρεται στο Ιράν, την Ουκρανία, την Nvidia, ενώ έφτασε στο σημείο να αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Δεν είναι ασυνήθιστο οι ηγέτες να παρεκκλίνουν από την προγραμματισμένη ατζέντα. Ωστόσο, σπάνια κάτι τέτοιο έχει τόσο μεγάλες δυνητικές συνέπειες όσο αυτή την Πέμπτη. Ιδίως σε ό,τι αφορά την Ουκρανία.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον μακροβιότερο εν εξελίξει πόλεμο της Ευρώπης, συνδυάζοντας ένα λεκτικό ολίσθημα με σαρκασμό. Αποκάλεσε την Ουκρανία «το αγαπημένο μου θέμα» και πρόσθεσε: «Η Ουκρανία χάνει – η Ουκρανία και η Ρωσία χάνουν 25.000 στρατιώτες τον μήνα».

Για τον Τραμπ, η Ουκρανία είναι μια ενόχληση: Mια χώρα που δέχθηκε εισβολή, αλλά δεν αποδέχθηκε την ειρηνευτική συμφωνία που της προτάθηκε, ενώ, κατά την άποψή του, βρίσκεται διαρκώς σε θέση ήττας.

Ο κίνδυνος της συνάντησης στη Σεντζέν δεν έγκειται στο ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θα υποκύψουν ξαφνικά σε όσα ενδεχομένως συμφωνηθούν. Έχουν πλέον συνηθίσει αρκετά την αστάθεια της αμερικανικής πολιτικής.

Ο πραγματικός κίνδυνος βρίσκεται στην επιθυμία του Τραμπ να κερδίσει την αποδοχή ισχυρών ηγετών, σε όσα μπορεί να συμφωνηθούν ιδιωτικά και στον τρόπο με τον οποίο αυτά θα επηρεάσουν την αυτοπεποίθηση του Πούτιν και την αντίληψη του Σι για την ψυχική και πολιτική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου.

🇺🇸🇨🇳🇷🇺 President Trump, Putin and Xi Jinping take center stage for APEC family photo in China



China's First Lady Peng Liyuan stands in the middle pic.twitter.com/CAirU7xLvf November 18, 2026

Ο Πούτιν έχει ήδη εξασφαλίσει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, μια στιγμή διεθνούς προβολής. H Ρωσία μπορεί να παρουσιάζεται ως παγκόσμια υπερδύναμη.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία μεταξύ των Ευρωπαίων αξιωματούχων είναι έντονη.

«Ο Τραμπ ακούει τον τελευταίο άνθρωπο με τον οποίο μιλάει. Αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τι θα πει», ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο CNN, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ευρωπαίος διπλωμάτης σχολίασε: «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι από αυτή τη συνάντηση θα προκύψει κάτι θετικό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Ένας ακόμη υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε τις εικόνες της τριμερούς συνάντησης «φυσικά απαίσιες για εμάς», αν και εμφανίστηκε λιγότερο ανήσυχος για το ενδεχόμενο επίτευξης μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Ο πρώτος αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συνάντηση «όνειρο του Πούτιν», καθώς του προσφέρει την ευκαιρία να αποκαταστήσει τη θέση του στη διεθνή σκηνή. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ένα κρίσιμο ζήτημα για τον Τραμπ θα είναι «ποιος θα σταθεί στη μέση της αναμνηστικής φωτογραφίας των μεγάλων».

Ένας βασικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους χορηγούς του Ζελένσκι, είναι ο Τραμπ να υιοθετήσει το ρωσικό αφήγημα ή μια παρουσίαση των δεδομένων στο μέτωπο που δεν έχει υποστεί τις… επεξεργασίες Ζελένσκι και Ευρωπαίων και στη συνέχεια να αισθανθεί υποχρεωμένος να τηρήσει μια συμφωνία που θα έχει συνάψει με τους δύο ισχυρούς ηγέτες, τους οποίους δεν κρύβει ότι θαυμάζει.

Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με τους οποίους μίλησε το CNN διατηρούν κάποιες αμυδρές ελπίδες ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να αναδειχθεί σε έναν «έντιμο» διαμεσολαβητή στον πόλεμο.

Η άποψη αυτή βασίζεται στην υποτιθέμενη πίεση που έχει ασκήσει ο Σι στον Πούτιν για να περιορίσει τις πυρηνικές απειλές, στο γεγονός ότι η Κίνα απέφυγε να εξοπλίσει τη Ρωσία σε πλήρη κλίμακα κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και στη φιλοδοξία του Πεκίνου να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια υπερδύναμη ικανή να επιβάλλει ουσιαστικές αλλαγές.

Ωστόσο, αυτή η αισιόδοξη προσέγγιση παραβλέπει πόσο ζωτικής σημασίας είναι για την Κίνα να μη χάσει η Μόσχα τον πόλεμο. Μια τέτοια εξέλιξη θα απέτρεπε την ταπείνωση ενός ακόμη σημαντικού συμμάχου της.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει σκληρή πολιτική πίεση στο Ιράν και τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Πρόκειται για δύο συμμάχους της Κίνας, των οποίων η αποδυνάμωση ενδέχεται να ενισχύσει την επιθυμία του Πεκίνου να δει τη Δύση να υφίσταται μια στρατηγική ήττα στην Ουκρανία.

Ο τελευταίος μήνας έφερε επανειλημμένα πλήγματα στην Ουκρανία και στις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, τα οποία παρουσιάστηκαν υπό τον μανδύα της αμερικανικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας.

Επικεφαλής της προσπάθειας είναι ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο φίλος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ. Πρόκειται για δύο απεσταλμένους με περιορισμένη διπλωματική εμπειρία και ακόμη λιγότερες διπλωματικές επιτυχίες στο ενεργητικό τους.

Αρχικά, ο Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ, καταργώντας στην πράξη χρόνια κυρώσεων και ανοίγοντας τον δρόμο για την αναπλήρωση των οικονομικών πόρων του Κρεμλίνου.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι μυστηριώδεις διακοπές στην ανταλλαγή αμερικανικών πληροφοριών και στις υπηρεσίες Starshield, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στις νυχτερινές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις. Ο Λευκός Οίκος, πάντως, φάνηκε να υποστηρίζει είτε ότι οι διακοπές αυτές δεν συνέβησαν είτε ότι δεν θα έπρεπε να συμβούν.

Σε συνάντηση στο Κρεμλίνο τον περασμένο μήνα, ο Γουίτκοφ αποκάλεσε τον Πούτιν «ανθρωπιστή», μετά την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός συνταξιούχου Αμερικανού εκπαιδευτικού και βετεράνου του αμερικανικού στρατού.

Στη συνέχεια, ο Κούσνερ, έπειτα από συνάντηση με τον απεσταλμένο του Πούτιν στην Ουάσιγκτον, επαναπροσδιόρισε την ειρηνευτική διαδικασία ως μια προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό, φάνηκε να υιοθετεί το ρωσικό αφήγημα του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το οποίο ο πραγματικός επιτιθέμενος είναι το ΝΑΤΟ και όχι η Ρωσία, η οποία εισέβαλε σε γειτονικές χώρες: Στη Γεωργία το 2008 και στην Ουκρανία το 2014 και το 2022.

Μετά την επιβολή νέων περιορισμών στις υπηρεσίες Starshield προς την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας ειρηνευτικής συνόδου, ο Κούσνερ ταξίδεψε στη Μόσχα ελπίζοντας ότι ο Πούτιν θα «έδινε την έγκρισή του» για τη συμμετοχή της Ευρώπης στις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες.

Επέστρεψε υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε συμφωνήσει, μόνο και μόνο για να διαψευστεί κατηγορηματικά από το Κρεμλίνο.

📸 President #Putin joined fellow #APEC Economic Leaders for a #FamilyPhoto.



He is attending a gala reception at the Shenzhen International Exchange Centre, hosted by President Xi Jinping in honour of APEC Economic Leaders. pic.twitter.com/VK6MsEwyx3 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 18, 2026

Τέλος, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Κούσνερ φέρεται να άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να προσφερθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας αντίστοιχες με εκείνες του ΝΑΤΟ, εφόσον το Κίεβο παραχωρούσε το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής του Ντονμπάς.

Και όλα αυτά αφορούν μόνο όσα έχουν γίνει γνωστά δημοσίως.

Δεν είναι, λοιπόν, υπερβολικό να θεωρήσει κανείς τη σύνοδο της Σεντζέν ως την κορύφωση της σταδιακής προσέγγισης του Τραμπ με τη Μόσχα. Οι δημόσιες κινήσεις του δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε υπάρξει «πολύ πιο σκληρός» απέναντι στην Ουκρανία. Μια δήλωση που μπορεί να εκληφθεί μόνο ως αναφορά στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας, δεδομένης της καθημερινής εξάντλησης των συμβατικών στρατιωτικών της μέσων στις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Αυτή, ωστόσο, δεν θα είναι μια φοβούμενη από πολλούς «Γιάλτα 2.0», κατά την οποία οι μεγάλες δυνάμεις θα μοιράσουν τον κόσμο μεταξύ τους.

Η πρώτη Διάσκεψη της Γιάλτας, το 1945, αναδιαμόρφωσε τον κόσμο μετά τη φονικότερη σύγκρουση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Συμμετείχαν τρεις νικητές του πολέμου, των οποίων οι αυτοκρατορίες είτε κατέρρευσαν είτε γνώρισαν στη συνέχεια νέα άνθηση.

Οι άνδρες που θα συναντηθούν στη Σεντζέν είναι διαφορετικοί.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ και ο Πούτιν διεξάγουν διαφορετικούς πολέμους επιλογής τους και αποτελούν τις γερασμένες προσωποποιήσεις της φθίνουσας ισχύος των χωρών τους.

Ο Σι, από την άλλη, έχει επιβλέψει την εντυπωσιακά αποτελεσματική και ταχύτατη άνοδο της Κίνας σε παγκόσμια τεχνολογική υπερδύναμη. Ωστόσο, εξακολουθεί να αποφεύγει μια σύγκρουση που θα μπορούσε ο ίδιος να επιλέξει: Την εισβολή στην Ταϊβάν.

Η Ιστορία δεν είχε άλλη επιλογή από το να ακούσει τον Τρούμαν, τον Στάλιν και τον Τσόρτσιλ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως, όμως, επιλέξει να αγνοήσει τη συνάντηση της Σεντζέν.

Η ζημιά, πάντως, δεν χρειάζεται να προκύψει από το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επαναλάβει δημόσια τις θέσεις του Κρεμλίνου όταν αποχωρήσει από τη συνάντηση. Ούτε από το γεγονός ότι ο Πούτιν θα αποκτήσει ξανά βήμα στη διεθνή σκηνή για να παρουσιάσει τα αίτια του πολέμου.

Ούτε καν από την εικόνα του Σι, ο οποίος πιθανότατα θα εμφανιστεί ως ο ψύχραιμος και λογικός της παρέας.

Το μεγαλύτερο δώρο προς τη Μόσχα βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Πούτιν ενδέχεται να μη νιώσει σχεδόν καμία αντίσταση.

Οι δύο ισχυρότεροι άνδρες του κόσμου είναι πιθανό να του επιτρέψουν να κινηθεί χωρίς ουσιαστική πίεση στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους, χωρίς να απαιτήσουν άμεση κατάπαυση του πυρός που θέλει η Ευρώπη και ο Ζελένσκι, οι οποίοι αποφεύγουν μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Αντίθετα, η πίεση θα επικεντρωθεί στις παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Έτσι, η ειρηνευτική διαδικασία ενδέχεται να υποστεί ακόμη μία επανεκκίνηση προς όφελος της Ρωσίας, προσφέροντας στο Κρεμλίνο μερικούς ακόμη μήνες για να προσπαθήσει να καταλάβει μικρές εκτάσεις στο Ντονμπάς.

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