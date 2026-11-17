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Η συνολική βοήθεια της ΕΕ προς την Ουκρανία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα εκατομμύριο οικονομικά προσιτές κατοικίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τη χορήγηση επιπλέον δανείου 45 δισεκατομμύρια ευρώ, από τον κοινό προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να στηρίξει την Ουκρανία. Το ποσό αυτό θα αρκούσε για να αναμορφώσει συνολικά τα προγράμματα μεταφορών και υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ, ενώ οι Ευρωπαίοι πολίτες αρχίζουν να αναρωτιούνται γιατί τα χρήματα δεν δαπανώνται για την κάλυψη των αναγκών στο εσωτερικό των χωρών τους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Κομισιόν σχεδιάζει να παρουσιάσει την Τετάρτη στους Ευρωπαίους ηγέτες μια πρόταση: Να δανειστεί 45 δισεκατομμύρια ευρώ από τις κεφαλαιαγορές, να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να καλύψει το προβλεπόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα της Ουκρανίας, ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο έτος, να καταβάλει τους τόκους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να δεχθεί την αποπληρωμή του δανείου από το Κίεβο μόνο όταν η Ρωσία συμφωνήσει να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Το νέο δάνειο βασίζεται στον ίδιο μηχανισμό με το πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την ονομασία «Ukraine Support Loan», το οποίο εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το πακέτο περιλαμβάνει 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια και 30 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του ουκρανικού προϋπολογισμού. Αρχικά προοριζόταν να καλύψει τις ανάγκες του Κιέβου για το 2026 και το 2027.

Ωστόσο, οι ουκρανικές ανάγκες στον πόλεμο με τη Ρωσία δημιούργησαν ένα χρηματοδοτικό κενό 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον αμυντικό προϋπολογισμό του Κιέβου. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται ήδη προς την κατεύθυνση της πρόωρης εκταμίευσης της επόμενης δόσης του δανείου.

Η επικείμενη εκταμίευση θα καλύψει την υπέρβαση των αμυντικών δαπανών της κυβέρνησης Ζελένσκι. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιολόγηση της ΕΕ που δημοσιεύθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, η Ουκρανία αναμένει δημοσιονομικό έλλειμμα 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο έτος.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το προτεινόμενο δάνειο των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ θα καλύψει περίπου τα δύο τρίτα αυτού του κενού, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί από διμερή βοήθεια των κρατών-μελών και άλλους δωρητές της Ουκρανίας.

Ποιος πληρώνει το δάνειο;

Οι τόκοι του δανείου θα καταβάλλονται από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή τον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με άλλα λόγια, θα πληρώνονται από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους.

Η Ουκρανία θα οφείλει να αποπληρώσει μόνο το αρχικό κεφάλαιο, και αυτό μόνον εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις ή εφόσον η ΕΕ καταφέρει να ξεπεράσει τις αντιρρήσεις του Βελγίου και να κατασχέσει 210 δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν δεσμευμένα στο αποθετήριο Euroclear στις Βρυξέλλες.

Καθώς κανένα από αυτά τα ενδεχόμενα δεν θεωρείται πιθανό, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ουσιαστικά θα επωμίζονται επ’ αόριστον την καταβολή τόκων για δάνεια συνολικού ύψους 135 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία κατάφεραν να εξασφαλίσουν εξαιρέσεις από τις οικονομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής τόκων, για το αρχικό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι τρεις αυτές χώρες, μαζί με τη Βουλγαρία, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη νέα πρόταση των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει απειλήσει ότι θα ασκήσει βέτο στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, εάν δεν υποχρεωθούν τα συγκεκριμένα κράτη να συμμετάσχουν στην καταβολή των τόκων και εάν οι υπόλοιπες χώρες δεν αυξήσουν τη διμερή βοήθειά τους προς το Κίεβο.

«Η διμερής βοήθεια προς την Ουκρανία κατανέμεται άνισα και το μεγαλύτερο βάρος επωμίζονται μόνο λίγα κράτη-μέλη», έγραψε σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την περασμένη εβδομάδα.

«Μια συλλογική δέσμευση ότι όλοι μας, χωρίς καμία εξαίρεση, θα συμβάλουμε δίκαια στην κάλυψη αυτού του κενού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος», πρόσθεσε.

Πόσα χρήματα έχει ήδη δώσει η ΕΕ στην Ουκρανία;

Από το 2022, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της έχουν προσφέρει συνολικά 235,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ποσό περιλαμβάνει:

Χρήματα που καταβλήθηκαν απευθείας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Διμερή βοήθεια από τα κράτη-μέλη.

Οπλικά συστήματα που αγοράστηκαν από τις ΗΠΑ μέσω του προγράμματος PURL.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόλις 24,1 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εκταμιευθεί από το πρόγραμμα «Ukraine Support Loan».

Όταν καταβληθεί το σύνολο του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, μαζί με τα προτεινόμενα επιπλέον 45 δισεκατομμύρια ευρώ, η συνολική συνεισφορά της ΕΕ προς την Ουκρανία θα ανέλθει στο εντυπωσιακό ποσό των 346,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για ποσό κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από το επίσημο ΑΕΠ της Ουκρανίας το 2025.

Το ουκρανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η χώρα έχει λάβει μόνο 77,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξωτερική δημοσιονομική στήριξη από το 2022. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τις περισσότερες μορφές διμερούς και στρατιωτικής βοήθειας.

Τι θα μπορούσαν να αγοράσουν οι Ευρωπαίοι με 235,9 δισεκατομμύρια ευρώ;

Το ποσό των 235,9 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει χρήματα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δανεισμό από τις κεφαλαιαγορές, δαπάνες για τη φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων εντός της ΕΕ, καθώς και οπλικά συστήματα που παραχωρήθηκαν στο Κίεβο.

Μεγάλο μέρος αυτού του ποσού δεν θα μπορούσε στην πραγματικότητα να διατεθεί για εγχώρια προγράμματα εντός της Ένωσης. Ωστόσο, εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, τα 235,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν:

Ένα εκατομμύριο οικονομικά προσιτές κατοικίες , σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κόστους κατασκευής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κόστους κατασκευής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 16 μεγάλους πυρηνικούς αντιδραστήρες , σύμφωνα με τις γαλλικές εκτιμήσεις. Θα επαρκούσαν για την κάλυψη σχεδόν του 10% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ για 60 χρόνια .

, σύμφωνα με τις γαλλικές εκτιμήσεις. Θα επαρκούσαν για την κάλυψη σχεδόν του . Επίδομα παιδιού 200 ευρώ τον μήνα για 10 εκατομμύρια οικογένειες επί 9,8 χρόνια .

για . Τον εκσυγχρονισμό όλων των νοσοκομείων της Γερμανίας πέντε φορές , με βάση τις εκτιμήσεις του γερμανικού «Ταμείου Μετασχηματισμού Νοσοκομείων».

, με βάση τις εκτιμήσεις του γερμανικού «Ταμείου Μετασχηματισμού Νοσοκομείων». Χρηματοδότηση για 63 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος μεταφορών «Connecting Europe Facility» ή, εναλλακτικά, κατασκευή 4.700 χιλιομέτρων σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας , αύξηση περίπου 40% στο υφιστάμενο δίκτυο.

του ευρωπαϊκού προγράμματος μεταφορών «Connecting Europe Facility» ή, εναλλακτικά, κατασκευή , αύξηση περίπου 40% στο υφιστάμενο δίκτυο. Χρηματοδότηση για 371 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος «EU4Health» για την πρόληψη ασθενειών.

Ένα μέρος από τα 235,9 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανάται ήδη για τη στήριξη της τελευταίας βιώσιμης βαριάς βιομηχανίας της ΕΕ, της πολεμικής βιομηχανίας.

Άλλωστε, ο γερμανικός στρατιωτικός τομέας συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ωφελημένους της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο ουκρανικός προϋπολογισμός προέβλεψε 46,5 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικές προμήθειες το 2026. Από αυτά, 2,76 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη δαπανηθεί για αγορές όπλων από τη Γερμανία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Πέρα από τα δισεκατομμύρια ευρώ που δαπανούν η Ουκρανία και οι δωρητές της για την αγορά βλημάτων αρμάτων μάχης και πυρομαχικών πυροβολικού από τη Rheinmetall, η εταιρεία Diehl Defense εξασφάλισε τον περασμένο μήνα σημαντικές συμφωνίες για την προμήθεια αναχαιτιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, οι εταιρείες Hensoldt, Quantum Systems, Helsing και ARX Robotics εξασφάλισαν μερίδιο 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις στρατιωτικές προμήθειες, κατά τη συνάντηση του Μερτς με τον Ζελένσκι στο Κίεβο τον περασμένο μήνα.

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες;

Η επιμονή του Μερτς να αυξήσουν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ τη συνεισφορά τους αποκτά, διαφορετική διάσταση εάν η ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Ουκρανία εξεταστεί ως μια μορφή οικονομικής ενίσχυσης της γερμανικής στρατιωτικοβιομηχανίας.

Καθώς οι Χριστιανοδημοκράτες του (CDU) υφίστανται σημαντικές απώλειες στις περιφερειακές εκλογές, το κίνημα διαμαρτυρίας της Gen Ζ με την ονομασία «Gen Z regelt» αποκτά δυναμική.

Οι διαδηλωτές ζητούν από τον Μερτς:

Να ανακαλέσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Να ανακατευθύνει τις δαπάνες από τον επανεξοπλισμό προς τα σχολεία.

Να αυξήσει τη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις με σύνθημα «Πρόνοια, όχι πόλεμος» την Παρασκευή.

Οι διαδηλώσεις διοργανώνονται από μια ομάδα που αντιτίθεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεξοπλισμού των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την ονομασία «ReArm Europe».

Θα πραγματοποιηθούν σε 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Σουηδία, με την υποστήριξη συνδικαλιστικών οργανώσεων και αριστερών πολιτικών φορέων σε κάθε χώρα.

Οι τέσσερις αυτές χώρες συγκαταλέγονται στους δέκα μεγαλύτερους υποστηρικτές της Ουκρανίας, σύμφωνα με το γερμανικό Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία.

Διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στη Γαλλία, όπου η δημοτικότητα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν κυμαίνεται γύρω στο 14%, από τις αρχές Οκτωβρίου.

Οι κινητοποιήσεις αυτές εντάχθηκαν σε ευρύτερες φοιτητικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κατά της λιτότητας, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια.

Τι πιστεύει η Ουκρανία;

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα σταματήσει να παρέχει στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στο Κίεβο, ενώ η Πολωνία δήλωσε ότι δεν θα αγοράζει πλέον αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία μέσω της πρωτοβουλίας PURL.

Η απάντηση του Ζελένσκι ήταν να επιμείνει στις απαιτήσεις του.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Κυριακή, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προετοιμάσει «έναν έλεγχο της λειτουργίας των υφιστάμενων συνασπισμών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι εκπληρώνουν πραγματικά τις υποχρεώσεις τους και ποιοι παραμένουν ανενεργοί».

Παράλληλα, επανέλαβε το αίτημά του για περισσότερους αμερικανικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot και NASAMS, ενόψει της επόμενης συνάντησης της ομάδας Ramstein, στην οποία συμμετέχουν οι δυτικοί υποστηρικτές της Ουκρανίας.

Το αίτημα του Ζελένσκι για έναν «έλεγχο» της βοήθειας διατυπώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι από τους κορυφαίους αξιωματούχους του είχαν συνωμοτήσει για να υπεξαιρέσουν 125 εκατομμύρια δολάρια από το υπουργείο Ενέργειας της χώρας.

Μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών προοριζόταν για την κατασκευή αμυντικών υποδομών γύρω από τους υποσταθμούς και τους μετασχηματιστές ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Έναν μήνα νωρίτερα, ένας πρώην επικεφαλής κρατικής ουκρανικής αμυντικής εταιρείας είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση περίπου 43 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω εικονικών συμφωνιών διαμεσολάβησης, που συνδέονταν με την εξαγωγή και εισαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού.

«Είναι δικός μας ρόλος να δίνουμε μαθήματα στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σκάνδαλο τέτοιας έκτασης;» διερωτήθηκε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι, λίγο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου υπεξαίρεσης στον ενεργειακό τομέα, την περασμένη χρονιά.

«Πιστεύω ότι, εφόσον όλα εξελίσσονται στο πλαίσιο της δικαιοσύνης και των ειδικών διαδικασιών, τότε όλα είναι εντάξει», πρόσθεσε.

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