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Ο Χουάνγκ πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών, της Επιτροπής Ειδικής Επιτροπής για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής την 1η Δεκεμβρίου.

Ο συνιδρυτής της Nvidia, θα δώσει μια συνέντευξη κεκλεισμένων των θυρών την 1η Δεκεμβρίου ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των ΗΠΑ.

Αυτό έρχεται μετά την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του γίγαντα των τσιπ, έπειτα από αναφορές για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ άλλων με μια φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο.

Ο Γενικός Σύμβουλος της Nvidia, Tim Teter, θα δώσει στη συνέχεια μια συνέντευξη κεκλεισμένων των θυρών, μια ημέρα αργότερα, στις 2 Δεκεμβρίου.

«Ανυπομονούμε να ακούσουμε από τον Τζένσεν Χουάνγκ και τον Tim Teter σχετικά με τον ρόλο τους σε μια πιθανή παραβίαση της εθνικής μας ασφάλειας», δήλωσαν σε δελτίο τύπου οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές Brian Mast, John Moolenaar και Rick Crawfor, πρόεδροι των Επιτροπών.

«Ο αμερικανικός λαός χρειάζεται απαντήσεις σχετικά με τον ρόλο του κ. Χουάνγκ και της Nvidia στο να επιτρέπουν σε επικίνδυνους παράγοντες της ΛΔΚ να έχουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ μας, καθώς και τον ρόλο ενός πιθανού κινεζικού παράγοντα πληροφοριών σε αυτό το σκάνδαλο», ανέφεραν.

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την πώληση των πιο προηγμένων τσιπ στην Κίνα στο πλαίσιο της στρατηγικής τους να παραμείνουν μπροστά από το Πεκίνο στην κούρσα για την ηγεσία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό το μέτρο τέθηκε σε ισχύ επί του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υπέγραψε τον νόμο CHIPS.

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ο Χουάνγκ άσκησε πιέσεις στις ΗΠΑ για να χαλαρώσουν τους ελέγχους στις εξαγωγές τσιπ προς την Κίνα, σε αρκετές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ τελικά επέτρεψε την εξαγωγή των τσιπ H200, τα οποία είναι πιο ισχυρά, στην Κίνα με αντάλλαγμα το 25% των εσόδων.

Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αποκάλυψε νέους περιορισμούς που θα δυσκολέψουν την πρόσβαση ορισμένων χωρών, όπως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν, στα πιο προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης μέσω κέντρων δεδομένων που βρίσκονται σε άλλες χώρες.

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