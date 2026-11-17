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Σταθερά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τάσσεται στο πλευρό του παραιτηθέντα προέδρου της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, παρά το γεγονός ότι φέρεται να έπεσε στην παγίδα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφορίων.

«Η Κίνα παίζει παιχνίδια μαζί μας και εμείς παίζουμε παιχνίδια με την Κίνα», είπε ο Τραμπ.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος βρισκόταν συχνά στο πλευρό του προέδρου καθώς αυτός αποτελούσε ζωντανό παράδειγμα της πολιτικής της κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη, παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia μετά από αναφορές για αρκετές εξωσυζυγικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας με μια γυναίκα αξιωματούχο των ΗΠΑ που είχε χαρακτηριστεί ως πιθανή πράκτορας της Κίνας.

Αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα συνηθισμένο εταιρικό σκάνδαλο. Η Nvidia είναι ζωτικής σημασίας για τον ανταγωνισμό της Αμερικής με την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα καθορίσει ποια χώρα θα κερδίσει την κούρσα των υπερδυνάμεων. Τα τσιπ της Nvidia είναι βαθιά ενσωματωμένα σε πολλαπλές στρατιωτικές εφαρμογές των ΗΠΑ και θα είναι ζωτικής σημασίας για τη σφυρηλάτηση ενός πλεονεκτήματος των ΗΠΑ στο νέο σύνορο του πολέμου του 21ου αιώνα.

Έτσι, οι κίνδυνοι οποιασδήποτε παραβίασης του Χουάνγκ θα ήταν σημαντικοί, ακόμη και αν ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επέμεναν τη Δευτέρα ότι δεν ήταν σαφές εάν η γυναίκα, η Άλις Χουάνγκ, ήταν κατάσκοπος. Η Κίνα έχει αρνηθεί κάθε ανάμιξη.

Ο Τραμπ εκλογίκευσε την κατάσταση όπως μόνο αυτός μπορούσε. «Συνήθως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οποιαδήποτε γυναίκα έρχεται στη χώρα, μια όμορφη γυναίκα από την Κίνα, λένε ότι είναι κατάσκοπος», δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε για ένα ταξίδι στην Ασία, το οποίο, με ένα μάλλον ειρωνικό timing, θα τον φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα.

Το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τον Τραμπ για την υπόθεση του Χουάνγκ σε ένα προηγούμενο ταξίδι του στην Κίνα. Αλλά ο Τραμπ επέμεινε τη Δευτέρα: «Δεν το έχω ξανακούσει αυτό».

Στην περίπτωση που λέει αλήθεια, η απάντησή του εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Λευκός Οίκος ενήργησε με επαρκή τρόπο ώστε να ενημερώσει τον πρόεδρο για μια πιθανή απειλή κατασκοπείας τόσο κοντά στον στενό του κύκλο, σχολιάζει το CNN.

Ένα πιο σοβαρό ερώτημα αναμένει αν προκύψει ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε αλλά συνέχισε να εμφανίζεται δημόσια και να συμβουλεύεται τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia.

Τι θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από την αφοσίωση του Τραμπ στον Χουάνγκ;

Η προεδρία Τραμπ είναι μοναδική καθώς όλες πολιτικές και οι κυβερνητικές ενέργειες συχνά φαίνεται να πηγάζουν όχι από μια οργανωμένη πολιτική διαδικασία, αλλά από τον δικό του ιδιόμορφο χαρακτήρα και εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, ο Τραμπ πολλές φορές αγνόησε άβολα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προτεραιότητές του. Αυτό μπορεί να εξηγήσει την άτονη αντίδρασή του στο σκάνδαλο Χουάνγκ. Αλλά ο πρόεδρος δεν υπερασπίζεται απλώς τον συνεργάτη του. Τη Δευτέρα, ένωσε τη φωνή του με μια εκστρατεία στη Σίλικον Βάλεϊ για την επαναφορά του Χουάνγκ στη Nvidia, η οποία υποστηρίζεται επίσης από τον Έλον Μασκ και περίπου 180.000 άλλους υπογράφοντες.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ. Ο τεχνολογικός αναλυτής Dan Ives, συνεργάτης και ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Yorkville Ives & Co., έγραψε στο X ότι «ο παλιός Γένσεν με το μαύρο δερμάτινο μπουφάν και την περσόνα του ροκ σταρ έχει φύγει οριστικά» και ότι οποιαδήποτε επιστροφή θα ήταν «γελοία κατά την άποψή μας, δεδομένου του νομικού/Διοικητικού Συμβουλίου/DC ελέγχου/ηθικής πυξίδας/πλοκαμιών της Κίνας».

Παρά τις επιπλοκές αυτές, ο Τραμπ επέμεινε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ «σίγουρα δεν είναι κακή ιδέα», καθώς «είχε πάρει ένα μεγάλο μάθημα».

Μια εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι η αμηχανία του Χουάνγκ αντηχεί στη ζωή και την εμπειρία του ίδιου του προέδρου. Ο Τραμπ έχει συχνά δώσει την εντύπωση ότι πιστεύει ότι οι ισχυροί, πλούσιοι άνδρες δεν χρειάζεται να ζουν με τους ίδιους κανόνες και τους ηθικούς κώδικες που περιορίζουν τους άλλους. «Όταν είσαι σταρ, σε αφήνουν να το κάνεις, μπορείς να κάνεις τα πάντα», συνελήφθη να λέει ο Τραμπ κάνοντας απρεπεή σχόλια για τις γυναίκες σε μια κασέτα του «Access Hollywood» του 2005 που διέρρευσε το 2016.

Αυτό το σκάνδαλο αρχικά φαινόταν καταδικασμένο να τερματίσει την πολιτική του καριέρα πριν από τον Λευκό Οίκο. Αλλά αντίθετα, ανέδειξε την υπερδύναμη που θα τον συντηρούσε για πολύ καιρό: την ατιμωρησία.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ σημείωσε τις προσωπικές επιπτώσεις της δύσκολης κατάστασης του Χουάνγκ, λέγοντας: «Έχει οικογενειακή κατάσταση, η οποία είναι δύσκολη». Υπονοούσε, ωστόσο, ότι μια τέτοια συμπεριφορά – η οποία φέρεται να περιελάμβανε επίσης μια σχέση με μια υφιστάμενη της εταιρείας, σύμφωνα με τους New York Times – δεν θα έπρεπε να αποκλείει τον Χουάνγκ από τον ρόλο.

Αλλά η αποστροφή του προέδρου για τις συνέπειες που προκύπτουν από προσωπικές πράξεις δεν είναι ο μόνος πιθανός λόγος για να υποστηρίξει την αποκατάσταση του Χουάνγκ.

Η Nvidia είναι ο κεντρικός πυλώνας σε ολόκληρη τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ. Ο Χουάνγκ υπήρξε ένας εμπνευσμένος ηγέτης, ο οποίος επίσης έδωσε ώθηση σε πολλές άλλες εταιρείες του κλάδου με μετρητά και δανεισμό. Ο βασιλιάς των τσιπ είναι σχεδόν αναντικατάστατος. «Ακόμα και οι ήρωες έχουν ελαττώματα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε μια εκδήλωση της Semafor τη Δευτέρα, αν και δεν έδωσε απάντηση αν ο Χουάνγκ θα έπρεπε να επιστρέψει στη Nvidia.

Αλλά ο πιο κρίσιμος λόγος για την υποστήριξη του Τραμπ μπορεί να έγκειται σε μια σημαντική νέα παγκόσμια μετατόπιση.

Ο Χουάνγκ ανήκει σε μια επίλεκτη γενιά σούπερ σταρ ολιγαρχών της Τεχνητής Νοημοσύνης, των οποίων τα προϊόντα, ο πλούτος και η δύναμη τους έχουν καταστήσει εξαιρετικά ισχυρούς μη κρατικούς παράγοντες στο μεγάλο παιχνίδι της γεωπολιτικής. Κανείς δεν τους εξέλεξε ούτε μπορεί να τους θεωρήσει υπόλογους, αλλά οι επαναστατικές τεχνολογίες τους αλλάζουν τη ζωή στον πλανήτη.

Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Οι διακοπές στη στρατιωτική έκδοση του συστήματος διαδικτύου Starlink , για παράδειγμα, περιόρισαν πρόσφατα τις επιχειρήσεις της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας. Και έθεσαν το εξής ερώτημα: Θα είναι σύντομα δυνατό για οποιοδήποτε έθνος να διεξάγει πόλεμο χωρίς τη συνεργασία του ιδιοκτήτη της υπηρεσίας, Έλον Μασκ;

Η εταιρεία του Χουάνγκ είναι επίσης βαθιά συνδεδεμένη με την τύχη της αμερικανικής οικονομίας. Η Nvidia είναι η δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία της Αμερικής και βοήθησε στην ενίσχυση της χρυσής άνθησης της χρηματιστηριακής αγοράς τεχνητής νοημοσύνης κατά τα δύο πρώτα χρόνια της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Ωστόσο, η μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει πτωτική πορεία λόγω του σκανδάλου.

Οι συνέπειες για την οικονομία των ΗΠΑ και την κληρονομιά του Τραμπ θα ήταν ανυπολόγιστες εάν η κρίση της εταιρείας παρασύρει μαζί της και την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά.

Το CNN ανέφερε επίσης ότι στις συμμετοχές του προέδρου περιλαμβάνονται μετοχές της Nvidia. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι ο Τραμπ επωφελήθηκε οικονομικά από την θητεία του, τονίζοντας ότι δεν διεξάγει τις δικές του συναλλαγές και ότι οι επενδύσεις του επιβλέπονται από εξωτερικούς διαχειριστές.

Το σκάνδαλο της Nvidia μεγαλώνει και διευρύνεται

Το δράμα της Nvidia αρχίζει να μοιάζει με μια από εκείνες τις μακροχρόνιες καταιγίδες της Ουάσινγκτον που αναπόφευκτα διευρύνονται.

Έχει ήδη φέρει τον πρόεδρο στη θέση να υπερασπίζεται ένα ατιμασμένο στέλεχος, κάτι που ενθαρρύνει μόνο πρωτοσέλιδα σχετικά με ένα πιθανό κατασκοπευτικό δράμα κοντά στον Λευκό Οίκο.

Τώρα, η υπόθεση έχει πυροδοτήσει μια διαμάχη εντός του Υπουργικού Συμβουλίου μεταξύ του Υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο οποίος κατηγόρησε τον συνάδελφό του την περασμένη εβδομάδα ότι δεν κατάφερε να εμποδίσει την Κίνα να αποκτήσει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Η αμφίσημη αντίδραση του προέδρου στη διαμάχη της Δευτέρας θα τροφοδοτήσει μόνο τις εντυπώσεις για ένα κενό ηγεσίας εντός της κυβέρνησής του.

«Η μία άποψη είναι ότι δεν θέλετε να προσβάλετε την Κίνα. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με την Κίνα και δεν θέλετε να την προσβάλετε», είπε ο Τραμπ. «Και η άλλη άποψη είναι απλώς να πάτε, ξέρετε, να κάνετε ό,τι πρέπει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι λάθος ή σωστό. Θα σας ενημερώσουμε».

Οι αόριστες απαντήσεις του προέδρου καθώς το σκάνδαλο της Nvidia μεγαλώνει θα αυξήσουν επίσης την όρεξη των Δημοκρατικών ερευνητών, οι οποίοι λαχταρούν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις νέες τους πλειοψηφίες για να διερευνήσουν φερόμενη διαφθορά στη Δυτική Πτέρυγα.

Αλλά τελικά, το σκάνδαλο Χουάνγκ θέτει ένα πιο υπαρξιακό ερώτημα. Είναι η κοσμοϊστορική δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης που αυξάνεται τόσο απαραίτητη για τους στρατηγικούς στόχους και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ώστε οι δημιουργοί της να γίνονται απαραίτητοι ό,τι και να κάνουν;

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