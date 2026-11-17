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Θερμό επεισόδιο μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου ξέσπασε για ακόμη μια φορά στην Ολομέλεια της Βουλής και αυτή τη φορά ο καβγάς πυροδοτήθηκε από μια ατάκα που ακούστηκε πάνω στην αντιπαράθεση για την Επέτειο του Πολυτεχνείου. Η φράση «τι ζώο» που άκουσαν οι Καιρίδης και Πλακιωτάκης ή «τι ζω» όπως υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είπε, ήταν το φυτίλι που φούντωσε τη φωτιά η οποία σιγόκαιγε ήδη στη συζήτηση στην Ολομέλεια με αφορμή και τις επίμαχες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς.

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «κυβέρνηση αρνητών του Πολυτεχνείου» καθώς και για την ύπαρξη «φασιστών» μέσα στην κυβέρνηση, οι οποίοι «φορούν μανικετόκουμπα ξένων κρατών».

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης την χαρακτήρισε «τοξική» και «διχαστική», σχολιάζοντας πως αποκαλεί φασίστες εκλεγμένους με χιλιάδες σταυρούς βουλευτές, ενώ εκείνη ηγείται μιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας «διορισμένων».

Όταν μάλιστα, υποστήριξε πως αυτό που επιτάσσει η ημέρα είναι η άσκηση αυτογνωσίας, ώστε να αναλυθεί «γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία», η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε εντόνως από τα έδρανα.

Τότε, τόσο ο Δημήτρης Καιρίδης όσο και ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης την άκουσαν να φωνάζει «τι ζώο!», με τον μεν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να την καλεί σε εξηγήσεις και τον δε αντιπρόεδρο να της ζητά να ανακαλέσει. «Είπα, τι ζω!», υποστήριξε εκείνη, με τον Δημήτρη Καιρίδη να σχολιάζει πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «το παίρνει πίσω».

Ο διάλογος είναι ενδεικτικός:

Δημήτρης Καιρίδης: Να πούμε γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία και πως αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία το 1974.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε ήταν πραξικόπημα κύριε.

Δημήτρης Καιρίδης: Προφανώς!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έγινε πραξικόπημα, δεν κατέρρευσε.

Δημήτρης Καιρίδης: Έτσι. Έγινε πραξικόπημα. Αλλά γιατί φτάσαμε σε ένα πραξικόπημα συνταγματαρχών…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: (δεν ακούγεται καθαρά)

Δημήτρης Καιρίδης: Τι είπατε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω…

Γιάννης Πλακιωτάκης: Κυρία πρόεδρε να ανακαλέσετε!

Δημήτρης Καιρίδης: Για ξαναπείτε το!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω…

Δημήτρης Καιρίδης: Ξαναπείτε το!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε η χούντα.

Δημήτρης Καιρίδης: Τι είπατε; Να έχετε το θάρρος να πείτε τι είπατε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είπα, τι ζω! Θέλετε να σας το ξαναπώ;

Δημήτρης Καιρίδης: Α, το παίρνετε πίσω…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν το παίρνω πίσω. Είπα ακριβώς αυτό. Τι ζω!

Δημήτρης Καιρίδης: Οι πέντε διορισμένοι ας δώσουν την ευκαιρία και στους υπόλοιπους να μιλήσουν….

Δαβάκης: «Δεν έχουμε φασίστες στην ΝΔ»

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης σχολίασε: «Δεν αισθάνομαι ότι έχουμε συναδέλφους φασίστες, έχουμε τάσεις στη ΝΔ, εμείς τον φασισμό τον έχουμε πολεμήσει. Δεν ανήκω σε μια παράταξη που διαθέτει φασίστες, φασιστικά στοιχεία».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος πάντως επιτέθηκε στον Δημήτρη Καιρίδη, σχολιάζοντας πως «είναι ιστορική ντροπή οι δηλώσεις Γεωργιάδη και ζητάτε και τα ρέστα, αντί να μιλήσετε στον ομόσταυλό σας».

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