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«Ιδρυτικό» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας το επικείμενο συνέδριο της ΕΛΑΣ, ανακοινώνοντας ότι αυτό θα διεξαχθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, προκειμένου να δώσει πανηγυρικό χαρακτήρα στην ίδρυση του κόμματος που τότε θα συμπληρώνει 8 μήνες λειτουργίας.

Με άλλα λόγια, το συνέδριο της ΕΛΑΣ, δε θα είναι απλώς προγραμματικό όπως ξέραμε μέχρι σήμερα, αλλά προγραμματικό και καταστα τικό , με εκλογή προέδρου και οργάνων. Δε θα είναι μόνο ένα συνέδριο για την επικύρωση του προγράμματος διακυβέρνησης, εν όψει εκλογών, αλλά επιπλέον θα ολοκληρωθεί η οργανωτική συγκρότησή του, με ψήφιση καταστατικού, αλλά και με την τυπική «νομιμοποίηση» του προέδρου και των οργάνων μέσω της διαδικασίας εκλογής – μένει να φανεί πόσο ανοιχτή θα είναι αυτή, ειδικά στην περίπτωση του προέδρου.

Αν και το προηγούμενο διάστημα είχε προσδιοριστεί ότι το κόμμα πάει σε Προγραμματικό Συνέδριο περί τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, αυτό τελικώς άλλαξε μέσα στον Οκτώβριο, όταν εκτιμήθηκε ότι ο Μητσοτάκης δε θα πάει σε κάλπες νωρίς το 2027. Αντιθέτως, εκτιμήθηκε ότι ο πρωθυπουργός θα προκηρύξει εκλογές προς τον Μάιο ή τον Ιούνιο, καθώς όπως συνηθίζει να λέει ο Αλέξης Τσίπρας «το Μαξίμου δεν επιθυμεί εκλογές με ανοιχτά καλοριφέρ».

Ο αρχικός σχεδιασμός, όταν πρωτοδημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ, ήταν το ιδρυτικό συνέδριο να γίνει μετά τις εκλογές, αφού τον περασμένο Μάιο η εκτίμηση ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε πρόωρες το Σεπτέμβριο – εξ ου και η επισημοποίηση της ΕΛΑΣ επισπεύσθηκε με την εκδήλωση του Θησείου κι ενώ λίγες εβδομάδες πριν, παραμονές του Πάσχα «έδειχνε» Σεπτέμβριο.

Επικοινωνιακό γεγονός- αφετηρία της τελικής μάχης για τις εκλογές

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι αυτής της επιλογής.

Ο πρώτος είναι ότι με αυτό τον τρόπο θα σταματήσουν οι συζητήσεις περί προσωποπαγούς κόμματος ή «κόμματος ΙΧ».

Ο δεύτερος και πιο ουσιαστικός λόγος είναι ότι με την ολοκλήρωση της οργανωτικής συγκρότησης, το κόμμα θα ενισχυθεί έχοντας αποκτήσει οργανώσεις και αυτοπ ρόσωπη παρουσία σε όλη την περιφέρεια – το κεντρικό επιτελείο της ΕΛΑΣ εκτιμά ότι η οργανωτική συγκρότηση ειδικά στην περιφέρεια αποτελεί κλειδί για την εκλογική επιτυχία. Είναι ενδεικτικό ότι κάνοντας τις ανακοινώσεις χθες ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως το κόμμα με αυτό τον τρόπο θα περάσει από τον πρώτο κύκλο της δημιουργίας στον δεύτερο κύκλο της οργανωτικής ανασυγκρότησης που θα επιτρέψει το κόμμα να αποκτήσει «βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία», και να εξελιχθεί «σε ένα εγχείρημα μακράς πνοής».

Η οργανωτική συγκρότηση, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συσπείρωση αλλά και μεγαλύτερη κινητοποίησητων μελών, που θα δρουν μέσα σε ένα πιο οργανωμένο, οριοθετημένο και δημοκρατικό πλαίσιο πια – αμφότερα θα συμβάλλουν στην εκλογική καμπάνια.

Παρεμπιπτόντως, η ολοκλήρωση της οργανωτικής συγκρότησης θα επιτρέψει και την «ομογενοποίηση» των στελεχών και άρα την υπέρβαση της διάκρισης σε «παλιούς» και «νέους». Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο άλλωστε, αναμένεται πως θα έχουν ολοκληρωθεί και οι προσχωρήσεις που εκκρεμούν, δηλαδή των εν ενεργεία ανεξάρτητων βουλευτών για την ένταξη των οποίων προϋπόθεση είναι η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα.

Επιπλέον, το χρονικό σημείο που επιλέγεται, τέλη Φλεβάρη, εκτιμάται ότι δίνει λίγο μεγαλύτερη άνεση χρόνου για την προετοιμασία μέσα από την προσυνεδριακή διαδικασία που θα φέρει μεγαλύτερη κινητοποίηση από την κορυφή έως τη βάση, ενώ στοίχημα είναι και τα καλύτερα δημοσκοπικά ποσοστά.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα επικοινωνιακό γεγονός κοντά στις εκλογές που θα σηματοδοτήσει «το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας», όπως ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.

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