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Στην έκθεση Xenia 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo της Αθήνας, θα συμμετάσχει η TP-Link, παρουσιάζοντας τεχνολογικές λύσεις που απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Η εταιρεία θα δώσει έμφαση στην επαγγελματική δικτύωση, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τις εφαρμογές έξυπνου αυτοματισμού, παρουσιάζοντας τις σειρές Omada Business Networking Solutions, VIGI Surveillance Solutions και Tapo Smart Home.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα προϊόντα της στο Hall 2, περίπτερο E04, και να ενημερωθούν από τα στελέχη της για τις δυνατότητες αξιοποίησής τους σε ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις.

Έμφαση στη δικτύωση και την ασφάλεια

Η αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς οι απαιτήσεις επισκεπτών και προσωπικού αυξάνονται συνεχώς.

Σε αυτό το πεδίο επικεντρώνεται η σειρά Omada, η οποία περιλαμβάνει λύσεις επαγγελματικής δικτύωσης και κεντρικής διαχείρισης, με στόχο τη σταθερή συνδεσιμότητα και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δικτυακών υποδομών.

Παράλληλα, η σειρά VIGI καλύπτει τις ανάγκες επιτήρησης και προστασίας των εγκαταστάσεων, προσφέροντας κάμερες ασφαλείας, καταγραφικά και συστήματα διαχείρισης.

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ασφάλεια των χώρων τους και να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο των υποδομών τους.

Έξυπνες εφαρμογές για τη φιλοξενία

Σημαντική θέση στην παρουσία της TP-Link θα έχει και η σειρά Tapo Smart Home, η οποία περιλαμβάνει προϊόντα αυτοματισμού, έξυπνου φωτισμού, κάμερες ασφαλείας και ρομποτικές σκούπες.

Οι συσκευές αυτές επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση καθημερινών λειτουργιών, προσφέροντας πρακτικές επιλογές για διαφορετικούς χώρους φιλοξενίας.

Η αξιοποίηση τέτοιων λύσεων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικής οργάνωσης των επιχειρήσεων, περιορίζοντας την ανάγκη χειροκίνητων παρεμβάσεων και διευκολύνοντας τη διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Ο ρόλος της τεχνολογίας στον τουρισμό

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της εταιρείας, ο Γιώργος Καυκάς, Channel Sales Manager Enterprise BU της TP-Link, επισήμανε ότι η Xenia αποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης με τους επαγγελματίες του τουρισμού και ευκαιρία ανάδειξης του ρόλου της τεχνολογίας στην ανάπτυξη του κλάδου.

Όπως ανέφερε, στόχος της εταιρείας είναι η διάθεση αξιόπιστων και λειτουργικών προϊόντων που διευκολύνουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων, ενισχύουν την ασφάλεια και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας.

Η TP-Link, η οποία ιδρύθηκε το 1996, δραστηριοποιείται διεθνώς στον τομέα των προϊόντων δικτύωσης και τεχνολογίας, με παρουσία σε περισσότερες από 170 χώρες.

Με τη συμμετοχή της στη Xenia 2026, επιδιώκει να ενισχύσει την επικοινωνία της με την ελληνική τουριστική αγορά, παρουσιάζοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις ψηφιακής συνδεσιμότητας, ασφάλειας και αυτοματισμού.

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