TP-Link: Πρεμιέρα για Wi-Fi 8 με τα νέα Archer και Deco Ultra στην IFA 2026

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Στην επόμενη ημέρα της ασύρματης δικτύωσης περνά η TP-Link, παρουσιάζοντας στην IFA 2026 τη νέα γενιά προϊόντων Wi-Fi 8. Στην αιχμή της νέας γκάμας βρίσκονται το router Archer 8 Ultra και το mesh σύστημα Deco 8 Ultra, με την εταιρεία να ποντάρει όχι μόνο στις υψηλότερες ταχύτητες αλλά κυρίως στη σταθερότητα των συνδέσεων σε σπίτια με δεκάδες «έξυπνες» συσκευές.

Τα δύο νέα προϊόντα βασίζονται στην επερχόμενη προδιαγραφή IEEE 802.11bn και αποτελούν τα πρώτα κομμάτια ενός ευρύτερου Wi-Fi 8 οικοσυστήματος που σχεδιάζει να αναπτύξει η TP-Link μέσα στο 2027.

Η αλλαγή που επιχειρεί να φέρει το Wi-Fi 8 δεν περιορίζεται στην κλασική κούρσα των ταχυτήτων. Με τις ανάγκες συνδεσιμότητας ενός σύγχρονου νοικοκυριού να αυξάνονται, το βάρος μεταφέρεται στην καλύτερη κάλυψη των απομακρυσμένων σημείων, στη διαχείριση πολλών συσκευών ταυτόχρονα και στον περιορισμό των παρεμβολών.

Για τον σκοπό αυτό, τα Archer 8 Ultra και Deco 8 Ultra διαθέτουν το Wi-Fi 8 StabilityEngine, μαζί με τεχνολογίες που αποσκοπούν στη διατήρηση της απόδοσης ακόμη και όταν το δίκτυο βρίσκεται υπό αυξημένο φορτίο.

Ταχύτητες έως 22 Gbps

Το Archer 8 Ultra BN19000 προσφέρει συνολικές ασύρματες ταχύτητες έως 19 Gbps και ενσύρματη σύνδεση 10 Gbps, ενώ εξοπλίζεται με 18 εσωτερικές κεραίες.

Ακόμη υψηλότερα τοποθετείται το Deco 8 Ultra BN22000, το οποίο φθάνει σε ασύρματες ταχύτητες έως 22 Gbps και ενσύρματη συνδεσιμότητα 10 Gbps. Το mesh σύστημα μπορεί, σύμφωνα με την εταιρεία, να υποστηρίξει περισσότερες από 200 συνδεδεμένες συσκευές, στοιχείο που δείχνει και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η αγορά: ολοένα περισσότερες οικιακές συσκευές απαιτούν μόνιμη πρόσβαση στο δίκτυο.

Παράλληλα, η TP-Link επενδύει και στον σχεδιασμό, επιχειρώντας να μετατρέψει το router από μια συσκευή που συνήθως «κρύβεται» σε αντικείμενο που μπορεί να παραμένει σε εμφανές σημείο του σπιτιού.

Η νέα σειρά δεν σταματά στα δύο προϊόντα της IFA. Η TP-Link σχεδιάζει να διευρύνει το Wi-Fi 8 χαρτοφυλάκιό της το 2027, με το Deco 8 να προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο και το Roam 8, μαζί με range extenders και adapters νέας γενιάς, για το δεύτερο τρίμηνο.

Τα Archer 8 Ultra και Deco 8 Ultra παρουσιάζονται στην IFA 2026, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου η εταιρεία προγραμματίζει παγκόσμια διαδικτυακή παρουσίαση. Από την ίδια ημερομηνία αναμένεται να ξεκινήσουν και οι προπαραγγελίες του Archer 8 Ultra σε επιλεγμένες αγορές.

Η κίνηση δείχνει ότι η μάχη για την επόμενη γενιά οικιακής δικτύωσης έχει ήδη αρχίσει, πριν ακόμη το Wi-Fi 8 περάσει σε ευρεία εμπορική χρήση.

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