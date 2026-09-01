Κυριάκος Χαρίτος κατά Στέλιου Ρόκκου για το κείμενο για τον Γιάννη Πάριο: Τον κατηγορεί για λογοκλοπή, «μας παίρνουν και τα κείμενα»

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Σε δημόσια καταγγελία κατά του Στέλιου Ρόκκου προχώρησε ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος, με αφορμή ανάρτηση του τραγουδιστή για τον Γιάννη Πάριο. Ο Χαρίτος υποστήριξε ότι ο Ρόκκος δημοσίευσε αυτούσιο κείμενο που είχε προηγουμένως αναρτήσει ο ίδιος στα social media, χωρίς αρχικά να αναφέρει την πηγή.

Η υπόθεση ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, όταν ο Κυριάκος Χαρίτος έκανε μια εκτενή ανάρτηση για τον Γιάννη Πάριο, με αφορμή τα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε ο δημοφιλής ερμηνευτής για πρόσφατη εμφάνισή του.

Στο κείμενό του, ο συγγραφέας σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο αρκετοί αντιμετωπίζουν την τέχνη, συγκρίνοντάς την ουσιαστικά με ένα θέαμα που απαιτεί συνεχώς εντυπωσιακές «επιδόσεις».

«Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον Γιάννη Πάριο και στη σημερινή καλλιτεχνική του πορεία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει “αλλού”».

Ο Κυριάκος Χαρίτος συνέχισε την ανάρτησή του με μια σειρά από χαρακτηριστικές εικόνες, καταλήγοντας πως ο τραγουδιστής «δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν».

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, ο Στέλιος Ρόκκος δημοσίευσε στα social media το ίδιο κείμενο, χωρίς αρχικά να κάνει αναφορά στον συγγραφέα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κυριάκου Χαρίτου, ο οποίος αναδημοσίευσε την ανάρτηση του τραγουδιστή και άφησε αιχμές για οικειοποίηση του κειμένου του.

«Όλα τα είχαμε, μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. Προφανώς, τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μετά την έκταση που πήρε η συγκεκριμένη ανάρτηση και την αντίδραση του συγγραφέα, ο Στέλιος Ρόκκος προχώρησε σε προσθήκη στη δημοσίευσή του, διευκρινίζοντας ότι το κείμενο φέρει την υπογραφή του Κυριάκου Χαρίτου.

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