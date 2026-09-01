Στο πλευρό του Γιάννη Πάριου ο Στέλιος Ρόκκος μετά τη χολή που ξεχείλισε στο διαδίκτυο – «Το υπερωκεάνιο παραμένει υπερωκεάνιο»

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Ο Στέλιος Ρόκκος έδωσε μία από τις πιο καθαρές και εύστοχες απαντήσεις στο κύμα ηλικιακής χλεύης που δέχθηκε ο Γιάννης Πάριος μετά την πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο. Την ώρα που τα διαδικτυακά «δικαστήρια» επιχειρούσαν να διαγράψουν μια διαδρομή 57 ετών κρίνοντας μερικά δευτερόλεπτα βίντεο, ο Ρόκκος επανέφερε τη συζήτηση εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στην τέχνη, στο συναίσθημα και στο αποτύπωμα ενός μεγάλου καλλιτέχνη.

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Και βαρκάκι όταν γίνεται, δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο», έγραψε ο Στέλιος Ρόκκος, παίρνοντας ανοιχτά θέση υπέρ του Γιάννη Πάριου.

Ο γνωστός τραγουδιστής επισήμανε ακόμη ότι πολλοί συγχέουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή ακόμη και με το τσίρκο, αντιμετωπίζοντας έναν καλλιτέχνη σαν να πρέπει να καταρρίπτει ρεκόρ, να επιδεικνύει αντοχή και να περνά κάθε βράδυ από εξετάσεις φωνητικής ακροβασίας.

Και κάπου εδώ βρίσκεται όλη η ουσία. Η τέχνη δεν μετριέται με χρονόμετρο, ούτε ο καλλιτέχνης αξιολογείται από το πόση ώρα θα κρατήσει μια νότα ή αν θα τραγουδήσει όρθιος επί τρεις ώρες. Μετριέται από το συναίσθημα που προκαλεί, τις μνήμες που ξυπνά και το ίχνος που αφήνει στον χρόνο. Και από αυτή την άποψη, το «υπερωκεάνιο» Πάριος εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ μακριά από τα βαρκάκια της διαδικτυακής κακίας.

Μερικά δευτερόλεπτα βίντεο απέναντι σε 57 χρόνια ιστορίας

Η επίθεση ξεκίνησε μετά τη συναυλία «Όλη η ζωή μου», που έδωσε ο 80χρονος Γιάννης Πάριος την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Ένα απόσπασμα στο οποίο ο τραγουδιστής εμφανιζόταν καθισμένος στάθηκε αρκετό για να ξεχυθούν οι συνήθεις ατάκες: «Γέρασε», «δεν μπορεί πια», «να σταματήσει», «φτάνει». Δεν ήταν μουσική κριτική. Ήταν η γνωστή, άκομψη επίθεση στην ηλικία ενός ανθρώπου, από εκείνους που πιστεύουν ότι οι καλλιτέχνες οφείλουν να παραμένουν αιώνια νέοι, ακμαίοι και φωτογενείς για να μην ενοχλούν την αισθητική των social media.

Ασφαλώς, κανένας καλλιτέχνης δεν βρίσκεται υπεράνω κριτικής. Άλλο όμως η κριτική μιας ερμηνείας και άλλο η δημόσια διαπόμπευση ενός 80χρονου επειδή το σώμα του δεν υπακούει πλέον στις προδιαγραφές της εποχής των φίλτρων. Το «γέρασε» δεν είναι κριτική. Είναι απλή διαπίστωση της βιολογίας, πασπαλισμένη με αρκετή κακία ώστε να μοιάζει με άποψη.

«Τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία – Εσάς;»

Από τους πρώτους που απάντησαν ήταν ο Κυριάκος Τσολάκης, συνεργάτης του Γιάννη Πάριου επί 33 χρόνια.

«Τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία. Εσάς;» έγραψε, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από το στιγμιότυπο που έγινε τροφή για χλευασμό υπάρχει ένας καλλιτέχνης που έχει σημαδέψει πολλές γενιές και έχει ερμηνεύσει τραγούδια τα οποία επιβίωσαν από μόδες, εποχές και αμέτρητους προσωρινούς «σταρ».

Ακολούθησε ο Παντελής Καναράκης, ο οποίος επέλεξε την ειρωνεία: «Μη γερνάς καλλιτέχνη, απαγορεύεται». Ζήτησε συγγνώμη από τον Πάριο «για την κακία των ανθρώπων», προσθέτοντας πως «δεν ξέρουν τι κάνουν». Στην πραγματικότητα, πιθανότατα ξέρουν πολύ καλά: κυνηγούν λίγα λεπτά διαδικτυακής προσοχής πάνω στην πλάτη ενός ανθρώπου που έχει ήδη κερδίσει τη θέση του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Τον είδα πέρσι στο Παλλάς – Καταπληκτικός. Αλλά εδώ και κάποια χρόνια γίνεται πόλεμος γιατί τραγουδάει ο Πάριος. Και ο Νταλάρας και ο Παπακωνσταντίνου, σχεδόν ίδια ηλικία έχουν, αλλά δεν τους αγγίζουμε… Ούτε βέβαια τον Πασχάλη… Κάποιοι πρέπει να μένουν στη σκηνή μέχρι τέλους — Merry Mary (@MerryMaria2000) August 30, 2026

Η δημόσια στήριξη της Βανδή

Στο πλευρό του Πάριου στάθηκε και η Δέσποινα Βανδή, μαζί με την κόρη της Μελίνα Νικολαΐδη. Σε βίντεο μέσα από το αυτοκίνητο, μητέρα και κόρη τραγούδησαν το «Πιο καλή η μοναξιά», με τη Μελίνα να χαρακτηρίζει τον Πάριο αγαπημένο της τραγουδιστή και τη Βανδή να κλείνει κάθε συζήτηση με ένα ξεκάθαρο «Αυτό, τίποτα άλλο».

Μια λιτή αλλά εύγλωττη κίνηση: αντί να απαντήσουν στους επικριτές με μια ακόμη διαδικτυακή αντιπαράθεση, άφησαν να μιλήσει το ίδιο το τραγούδι. Εκείνο δηλαδή που, σε αντίθεση με τα κακεντρεχή σχόλια, θα εξακολουθεί να ακούγεται και όταν οι σημερινοί σχολιαστές θα έχουν ξεχάσει ακόμη και τι ακριβώς τους είχε εξοργίσει.

Στη δημόσια συζήτηση παρενέβη και ο διευθυντής σύνταξης του HELLO.gr, Μαρίνος Βυθούλκας, θέτοντας το αυτονόητο ερώτημα: «Ποιος έχει το δικαίωμα να του πει “σταμάτα να τραγουδάς”;». Η απάντηση είναι μάλλον απογοητευτική για τους αυτόκλητους συνταξιοδοτικούς συμβούλους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: κανείς.

Ακόμη πιο ωμά απάντησε ο δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου Ραφαέλο Γιακουέλ, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στη μεγάλη διαδρομή και στο έργο του Πάριου, έστειλε χωρίς περιστροφές τους υβριστές εκεί όπου συνήθως στέλνονται όσοι έχουν μπερδέψει την ελευθερία της έκφρασης με την ελευθερία της προσβολής.

Ο Πάριος δεν χρειάζεται πιστοποιητικό νεότητας

Ο Γιάννης Πάριος δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι εξακολουθεί να είναι 30, 40 ή 50 ετών. Δεν χρειάζεται να ζητήσει άδεια για να τραγουδήσει καθισμένος, ούτε να απολογηθεί επειδή ο χρόνος άφησε πάνω του τα ίδια σημάδια που αφήνει σε όλους.

Εκείνοι που ίσως χρειάζεται να αποδείξουν κάτι είναι όσοι έσπευσαν να τον χλευάσουν: ότι μπορούν να ξεχωρίσουν την κριτική από τη χολή, την παρατήρηση από την προσβολή και την ανθρώπινη φθορά από την καλλιτεχνική απαξία.

Γιατί ο Πάριος μπορεί να μη διαθέτει πια τη φωνητική αντοχή που είχε πριν από δεκαετίες. Διαθέτει όμως κάτι που δεν χαρίζεται, δεν αγοράζεται και δεν αποκτάται με views: μισό και πλέον αιώνα τραγουδιών, μνήμες εκατομμυρίων ανθρώπων και μια θέση στην ιστορία.

Το υπερωκεάνιο μπορεί να ταξιδεύει πλέον πιο αργά. Παραμένει όμως υπερωκεάνιο. Και τα βαρκάκια της χολής παραμένουν βαρκάκια.

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