Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

Takeaways by to pontiki AI Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη καταγγέλλει τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων για συστηματική άρνηση εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τις οφειλές.

Οι servicers κατηγορούνται για έλλειψη διαφάνειας στον επανυπολογισμό των δανείων, μη χορήγηση βεβαιώσεων καταβολών και αθέμιτη διαχείριση ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Επιπλέον, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι εγγυητές δανείων παραμένουν εκτεθειμένοι σε αναγκαστικές εκτελέσεις, παρά τη δικαστική ρύθμιση που έχει επιτευχθεί για τους πρωτοφειλέτες.

Παράλληλα, αναφέρονται σοβαρά δομικά προβλήματα στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ο οποίος παρουσιάζει λανθασμένα ποσά και ρυθμίσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εισοδηματική κατάσταση των οφειλετών.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο Σύλλογος ζητά αυστηρούς ελέγχους από την Τράπεζα της Ελλάδος, νομοθετική προστασία των εγγυητών και τη σύσταση δημόσιου φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων.

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Σειρά από σοβαρές καταγγελίες για την αυθαιρεσία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) εξαπολύει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, θέτοντας προ των ευθυνών τους την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, παρά την πρόσφατη έκδοση της απόφασης 06/2026 της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και τη θέσπιση του νόμου 5312/2026, τα funds συνεχίζουν να λειτουργούν σε καθεστώς αδιαφάνειας, αρνούμενα να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τα «γκρίζα σημεία» και οι καταγγελίες

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, παρατηρούνται συστηματικές παραβάσεις από την πλευρά των εταιρειών διαχείρισης:

Μη εφαρμογή επανυπολογισμού : Τα funds δεν έχουν χορηγήσει νέα δοσολόγια και ταυτότητες οφειλής, ενώ καθυστερούν τον επανυπολογισμό των οφειλών με την έκπτωση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

: Τα funds δεν έχουν χορηγήσει νέα δοσολόγια και ταυτότητες οφειλής, ενώ καθυστερούν τον επανυπολογισμό των οφειλών με την έκπτωση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Αδιαφάνεια και άρνηση βεβαιώσεων : Οι εταιρείες αρνούνται να χορηγήσουν βεβαιώσεις καταβολών για το διάστημα πριν τη μεταβίβαση των δανείων, καθιστώντας αδύνατο τον προσδιορισμό των επιστρεπτέων ποσών. Παράλληλα, δεν υπολογίζονται οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας υπέρ των δανειοληπτών.

: Οι εταιρείες αρνούνται να χορηγήσουν βεβαιώσεις καταβολών για το διάστημα πριν τη μεταβίβαση των δανείων, καθιστώντας αδύνατο τον προσδιορισμό των επιστρεπτέων ποσών. Παράλληλα, δεν υπολογίζονται οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας υπέρ των δανειοληπτών. Ομηρία των εγγυητών : Λόγω του προσωποπαγούς χαρακτήρα του Νόμου Κατσέλη, οι εγγυητές που δεν υπήχθησαν στο πλαίσιο βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις για το σύνολο της αρχικής οφειλής, παρά τη δικαστική ρύθμιση του πρωτοφειλέτη.

: Λόγω του προσωποπαγούς χαρακτήρα του Νόμου Κατσέλη, οι εγγυητές που δεν υπήχθησαν στο πλαίσιο βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις για το σύνολο της αρχικής οφειλής, παρά τη δικαστική ρύθμιση του πρωτοφειλέτη. Κατάχρηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων: Καταγγέλλονται περιπτώσεις όπου, σε ενδεχόμενο επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου (αναπηρία/σοβαρή ασθένεια), τα funds εισέπραξαν τις αποζημιώσεις αλλά αρνήθηκαν τον συμψηφισμό με το υπόλοιπο του δανείου, οδηγώντας σε αναγκαστικές εκτελέσεις.

Επιπλέον, ο Σύλλογος στηλιτεύει τα δομικά ελαττώματα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, κάνοντας λόγο για λανθασμένα ποσά στις πλατφόρμες, αυθαίρετες χρεώσεις και προτάσεις που απέχουν από την πραγματική εισοδηματική κατάσταση των οφειλετών.

Τα 6 αμετάθετα αιτήματα του Συλλόγου

Προκειμένου να μπει τέλος στην ασυδοσία, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ν. Κατσέλη καταθέτει έξι συγκεκριμένες προτάσεις:

Αυστηρός έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος: Ανάκληση αδειών λειτουργίας σε servicers που υποτροπιάζουν συστηματικά. Νομοθετική προστασία εγγυητών: Περιορισμός της ευθύνης τους στο ποσό της δικαστικής ρύθμισης και ενεργοποίησή της μόνο αν ο πρωτοφειλέτης παύσει να εξυπηρετεί. Οριστική διαγραφή από τον «Τειρεσία»: Άμεση εξαίρεση των δικαστικώς ρυθμισμένων οφειλών του Ν. 3869/2010 που εξυπηρετούνται κανονικά. Έκδοση νέων δοσιολογίων και διαφάνεια: Υποχρεωτική χορήγηση αναλυτικών κινήσεων, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων με τόκους υπερημερίας. Πραγματική διαφάνεια στον Εξωδικαστικό: Διεύρυνση των ορίων για τους ευάλωτους, διαγραφή αυθαίρετων τόκων και ρυθμίσεις συμβατές με τα εισοδήματα των πολιτών. Σύσταση Δημόσιου Φορέα Διαχείρισης: Αφαίρεση της διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων από τα funds και δημιουργία δημόσιου φορέα με κοινωνικά κριτήρια.

«Η προστασία της κύριας κατοικίας αποτελεί κόκκινη γραμμή. Η στέγη δεν είναι επενδυτικό προϊόν στα χέρια κερδοσκοπικών funds, αλλά το απαραβίαστο καταφύγιο κάθε οικογένειας», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου, καλώντας την Πολιτεία να αναλάβει αμέσως νομοθετικές πρωτοβουλίες.

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