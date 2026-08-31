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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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31.08.2026 12:29

Θεοδωρικάκος: Μείωση τιμής σε 1.740 προϊόντα – Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες (Video)

31.08.2026 12:29
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Την μεσοσταθμική μείωση 9,5% σε 1.740 προϊόντα ανακοίνωσαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη κηρύσσοντας την έναρξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών.

«Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και στα σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλιών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό, καθώς και οι συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού», κατέληξε.

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