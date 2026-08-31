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ΥΓΕΙΑ

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31.08.2026 13:20

ΟΕΝΓΕ: «Απαράδεκτος αποκλεισμός γιατρών με αναπηρία»

31.08.2026 13:20
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Τον αποκλεισμό γιατρών με αναπηρία μετά από υπουργική απόφαση καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) η οποία τονίζει ότι το νέο πλαίσιο  δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη των γιατρών.

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη οπισθοδρόμηση που συντελέστηκε το 2024 σε βάρος των γιατρών με αναπηρία. Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί η Ομοσπονδία, μέχρι το 2024, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την ΚΥΑ Α2δ/Γ.Π.οικ.2969/2016 (ΦΕΚ Β΄144/2016), προβλεπόταν η δυνατότητα τοποθέτησης σε έμμισθες υπεράριθμες θέσεις για λόγους υγείας, συμπεριλαμβανομένων γιατρών με κινητική αναπηρία και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Όμως με την ΥΑ Γ4δ/Γ.Π.οικ.37686/2024 (ΦΕΚ Β΄4576/2024) η προηγούμενη ρύθμιση καταργήθηκε και οι συγκεκριμένες κατηγορίες γιατρών αποκλείστηκαν από το καθεστώς αυτό. Μάλιστα τέθηκε στην κρίση του ΚΕΣΥ ποιος μπορεί να ξεκινήσει υπεράριθμος ειδικότητα και ποιος όχι.

«Πρόκειται για απαράδεκτη οπισθοδρόμηση. Η αναπηρία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ειδικότητα, ούτε να δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη των γιατρών. Άλλωστε οι συνάδελφοι αυτοί διορίζονταν ως υπεράριθμοι χωρίς να υπάρχει καμία μεταβολή για τους υπόλοιπους ειδικευόμενους.

Η ΟΕΝΓΕ ζητάει από το Υπουργείο Υγείας:

  • Να επαναφέρει άμεσα το προηγούμενο καθεστώς των υπεράριθμων γιατρών με αναπηρία.
  • Να συμπεριληφθούν ρητά οι γιατροί με κινητική αναπηρία και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη έναρξη, συνέχιση και ολοκλήρωση της ειδικότητας των γιατρών με αναπηρία.

«Δεν πρόκειται για προνομιακή μεταχείριση αλλά για αποκατάσταση ενός δικαιώματος που καταργήθηκε το 2024», τονίζει με έμφαση η ομοσπονδία.

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