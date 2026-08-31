«Αγία Σοφία»: 12χρονο κορίτσι από τη Νέα Υόρκη ήρθε για διακοπές, διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι και χειρουργήθηκε με επιτυχία

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Μια 12χρονη από τη Νέα Υόρκη, που ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές με την οικογένειά της, χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια επείγουσα, λεπτή και πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο Παίδων «Αγία Σοφία».
Οι γονείς της αποφάσισαν να δείξουν εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τους Έλληνες γιατρούς, μια κίνηση που όπως αποδείχθηκε ήταν σωτήρια για τη ζωή του παιδιού τους.
Αναλυτικά, η ανήλικη ενώ βρίσκονταν σε νησί του Ιουνίου εμφάνισε πυρετό που δεν έπεφτε. Οι γονείς επέστρεψαν στην Αθήνα και έσπευσαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διαγνώστηκε με όγκο στο αριστερό ημιθωράκιο.
Η απόφαση ήταν να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο και οι γονείς έδωσαν αμέσως τη συγκατάθεσή τους. Οι εξειδικευμένοι Έλληνες χειρουργοί ολοκλήρωσαν με επιτυχία την ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση, διάρκειας 6,5 ωρών που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 14 Αυγούστου.
Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε γνωστή την περίπτωση της μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας ότι το περιστατικό αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επάρκειας του ελληνικού ιατρικού προσωπικού.
Ο υφυπουργός συνεχάρη δημόσια τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την επιτυχή έκβαση και την άμεση ανταπόκριση, τονίζοντας στην ανάρτησή του ότι : «Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους στην υγεία και το αποδεικνύει κάθε μέρα».
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