Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

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Η αναζήτηση μιας ελεύθερης θέσης στάθμευσης στις μεγάλες πόλεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμη πιο εκνευριστική μπορεί να γίνει όταν ο οδηγός εντοπίσει μια νόμιμη θέση, αλλά βρει μπροστά του μια χειρόγραφη πινακίδα «Απαγορεύεται η στάθμευση», μια καρέκλα, έναν πλαστικό κώνο ή κάποιο άλλο αντικείμενο που έχει τοποθετηθεί για να «κρατάει» τον χώρο.

Το ερώτημα είναι απλό: έχει νομική ισχύ μια τέτοια πινακίδα και μπορεί η Τροχαία να βεβαιώσει παράβαση σε όποιον την αγνοήσει;

Η χειρόγραφη πινακίδα δεν αποτελεί σήμανση του ΚΟΚ

Η σύντομη απάντηση είναι ότι μια χειρόγραφη ή ιδιωτικά τοποθετημένη πινακίδα δεν έχει από μόνη της καμία ρυθμιστική ισχύ στον δημόσιο δρόμο. Ένας ιδιώτης δεν μπορεί να απαγορεύσει τη στάθμευση σε έναν κοινόχρηστο χώρο απλώς γράφοντας «NO PARKING» σε ένα χαρτόνι ή τοποθετώντας μια πινακίδα στην πόρτα του. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν η πινακίδα δεν είναι χειρόγραφη, αλλά μοιάζει με την επίσημη πινακίδα του ΚΟΚ και έχει αγοραστεί από κάποιο κατάστημα. Το γεγονός ότι διαθέτει το σωστό σχήμα και τα κατάλληλα χρώματα δεν την καθιστά αυτομάτως νόμιμη κυκλοφοριακή σήμανση. Η επίσημη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση τοποθετείται από τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας και σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης. Επομένως, η απαγόρευση στάθμευσης προκύπτει από εγκεκριμένες πινακίδες του ΚΟΚ, διαγραμμίσεις ή απευθείας από τις διατάξεις του νόμου και όχι από την επιθυμία ενός κατοίκου ή ενός καταστηματάρχη.

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