Σου πήρε το δίπλωμα η Τροχαία; Δεν οδηγείς ούτε μέχρι το σπίτι

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Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης ισχύει άμεσα. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, αυτό σημαίνει ότι ο παραβάτης δεν μπορεί να συνεχίσει οδηγώντας, ακόμη και αν το σπίτι του βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά.

Η στιγμή που ένας οδηγός ακούει από τον αστυνομικό ότι του αφαιρείται το δίπλωμα προκαλεί αναπόφευκτα άγχος και αρκετές πρακτικές απορίες. Μία από τις συνηθέστερες είναι τι θα συμβεί με το αυτοκίνητο και αν επιτρέπεται στον παραβάτη να ολοκληρώσει τη διαδρομή του.

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: εφόσον η Τροχαία προχωρήσει σε επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, ο οδηγός δεν μπορεί να φύγει οδηγώντας. Η απαγόρευση δεν ξεκινά την επόμενη ημέρα, όταν καταχωριστεί η παράβαση στο σύστημα ή όταν παραδοθεί η πλαστική κάρτα. Ισχύει από τη στιγμή επιβολής του διοικητικού μέτρου.

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