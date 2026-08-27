Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι κοιτάξουν τον ουρανό τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, καθώς θα σημειωθεί μερική έκλειψη Σελήνης, ορατή και από την Ελλάδα.
Το φαινόμενο δεν θα εξελιχθεί υπό τις ιδανικότερες συνθήκες για τη χώρα μας, σύμφωνα με το astro.planitario.gr. Το σημαντικότερο μέρος της έκλειψης συμπίπτει χρονικά με την ανατολή του Ήλιου και τη δύση της Σελήνης.
Η έκλειψη της 28ης Αυγούστου θα είναι μερική. Ένα μεγάλο μέρος του σεληνιακού δίσκου θα εισέλθει στη σκιά της Γης, χωρίς όμως η Σελήνη να καλυφθεί ολόκληρη.
Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το καλύτερο χρονικό σημείο για την παρατήρηση του φαινομένου είναι περίπου στις 06:50, μόλις λίγα λεπτά πριν από τη δύση της Σελήνης στις 06:55.
Στη Θεσσαλονίκη, περίπου το 80% του σεληνιακού δίσκου θα βρίσκεται μέσα στη σκιά της Γης εκείνη την ώρα.
Η πρώτη φάση του φαινομένου θα ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, όταν η Σελήνη θα εισέλθει στην παρασκιά της Γης.
Οι βασικές ώρες είναι:
04:23: Έναρξη έκλειψης παρασκιάς 05:33: Έναρξη μερικής έκλειψης 06:50: Καλύτερη στιγμή παρατήρησης για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 06:55: Δύση της Σελήνης 07:12: Πραγματικό μέγιστο της έκλειψης – δεν θα είναι πλέον ορατό από την Ελλάδα 08:51: Λήξη μερικής έκλειψης 10:01: Λήξη έκλειψης παρασκιάς
Επομένως, για την Ελλάδα το κρίσιμο διάστημα είναι από τις 05:33 έως περίπου τις 06:55.
Λόγω της γεωγραφικής θέσης κάθε περιοχής, η καλύτερη ώρα παρατήρησης παρουσιάζει μικρές διαφορές.
Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι περίπου στις 06:50, ενώ στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις:
Καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται πολύ χαμηλά, καθοριστικό ρόλο θα παίξει το σημείο παρατήρησης. Κτίρια, βουνά ή άλλα εμπόδια στον ορίζοντα μπορούν να στερήσουν τα τελευταία και πιο εντυπωσιακά λεπτά του φαινομένου.
Σε αντίθεση με μια έκλειψη Ηλίου, για την παρατήρηση της έκλειψης Σελήνης δεν απαιτούνται ειδικά προστατευτικά γυαλιά.
Το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός και η θέα προς τη Σελήνη ανεμπόδιστη.
Η έκλειψη συμβαίνει όταν Ήλιος, Γη και Σελήνη ευθυγραμμίζονται και η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στον φυσικό μας δορυφόρο.
Στις 28 Αυγούστου δεν θα εισέλθει ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος στην κυρίως σκιά και έτσι το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μερική έκλειψη.
Διαβάστε επίσης
Ρόδος: Στο εδώλιο 27χρονος για γυμνές φωτογραφίες 13χρονης μέσω Instagram
Τραγωδία στη Λάρισα: Φονική παράσυρση άνδρα από τρένο της Hellenic Train (video)
Μετρό Θεσσαλονίκης: Δείτε την τελετή εγκαινίων της επέκτασης προς Καλαμαριά – Παρών ο Μητσοτάκης (live)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.