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27.08.2026 10:56

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

27.08.2026 10:56
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Μια μερική έκλειψη Σελήνης θα είναι ορατή από την Ελλάδα τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου.
  • Το φαινόμενο συμβαίνει καθώς η Γη παρεμβάλλεται μεταξύ Ήλιου και Σελήνης, ρίχνοντας τη σκιά της στον φυσικό δορυφόρο.
  • Το κρίσιμο διάστημα για την παρατήρηση του φαινομένου στην Ελλάδα εκτείνεται από τις 05:33 έως τις 06:55 το πρωί.
  • Οι παρατηρητές μπορούν να δουν το φαινόμενο με γυμνό μάτι, αρκεί να διαθέτουν ανεμπόδιστη θέα προς τον ορίζοντα.
  • Η ιδανική στιγμή παρατήρησης για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται περίπου στις 06:50, λίγο πριν τη δύση της Σελήνης.
  • Καθώς το φαινόμενο θα εξελιχθεί χαμηλά στον ορίζοντα, κτίρια ή βουνά ενδέχεται να περιορίσουν τη θέαση των τελευταίων λεπτών.

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Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι κοιτάξουν τον ουρανό τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, καθώς θα σημειωθεί μερική έκλειψη Σελήνης, ορατή και από την Ελλάδα.

Το φαινόμενο δεν θα εξελιχθεί υπό τις ιδανικότερες συνθήκες για τη χώρα μας, σύμφωνα με το astro.planitario.gr. Το σημαντικότερο μέρος της έκλειψης συμπίπτει χρονικά με την ανατολή του Ήλιου και τη δύση της Σελήνης.

Η έκλειψη της 28ης Αυγούστου θα είναι μερική. Ένα μεγάλο μέρος του σεληνιακού δίσκου θα εισέλθει στη σκιά της Γης, χωρίς όμως η Σελήνη να καλυφθεί ολόκληρη.

Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το καλύτερο χρονικό σημείο για την παρατήρηση του φαινομένου είναι περίπου στις 06:50, μόλις λίγα λεπτά πριν από τη δύση της Σελήνης στις 06:55.

Στη Θεσσαλονίκη, περίπου το 80% του σεληνιακού δίσκου θα βρίσκεται μέσα στη σκιά της Γης εκείνη την ώρα.

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα αρχίζει

Η πρώτη φάση του φαινομένου θα ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, όταν η Σελήνη θα εισέλθει στην παρασκιά της Γης.

Οι βασικές ώρες είναι:

04:23: Έναρξη έκλειψης παρασκιάς 05:33: Έναρξη μερικής έκλειψης 06:50: Καλύτερη στιγμή παρατήρησης για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 06:55: Δύση της Σελήνης 07:12: Πραγματικό μέγιστο της έκλειψης – δεν θα είναι πλέον ορατό από την Ελλάδα 08:51: Λήξη μερικής έκλειψης 10:01: Λήξη έκλειψης παρασκιάς

Επομένως, για την Ελλάδα το κρίσιμο διάστημα είναι από τις 05:33 έως περίπου τις 06:55.

Οι ώρες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις

Λόγω της γεωγραφικής θέσης κάθε περιοχής, η καλύτερη ώρα παρατήρησης παρουσιάζει μικρές διαφορές.

Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι περίπου στις 06:50, ενώ στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις:

  • Αλεξανδρούπολη: 06:37
  • Ηράκλειο: 06:49
  • Βόλος: 06:53
  • Λάρισα: 06:55
  • Πάτρα: 06:59

Καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται πολύ χαμηλά, καθοριστικό ρόλο θα παίξει το σημείο παρατήρησης. Κτίρια, βουνά ή άλλα εμπόδια στον ορίζοντα μπορούν να στερήσουν τα τελευταία και πιο εντυπωσιακά λεπτά του φαινομένου.

Σε αντίθεση με μια έκλειψη Ηλίου, για την παρατήρηση της έκλειψης Σελήνης δεν απαιτούνται ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός και η θέα προς τη Σελήνη ανεμπόδιστη.

Η έκλειψη συμβαίνει όταν Ήλιος, Γη και Σελήνη ευθυγραμμίζονται και η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στον φυσικό μας δορυφόρο.

Στις 28 Αυγούστου δεν θα εισέλθει ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος στην κυρίως σκιά και έτσι το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μερική έκλειψη.

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