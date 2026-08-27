Κώστας Καραφώτης – Κάτια Μάνου: Το album από τη βάφτιση της κόρης τους και το «ευχαριστώ»

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Φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης τους δημοσίευσαν ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο και τις δύο νονές που έχει το παιδί τους.
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Αυγούστου στην Παναγία Φανερωμένη στη Βουλιαγμένη και η μικρή πήρε το όνομα «Λυδία».
«Την Κυριακή 23-8-26, βαφτίστηκε η Λυδία μας και πέρα από τη μεγάλη ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για αυτό το Θείο Δώρο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και κάποιους ανθρώπους. Τις 2 υπέροχες νονές μας. Την @annastasia.s, που πέρα από σπουδαία φίλη, έχουμε την τιμή να είναι πια, οικογένειά μας. Τη @theodora_apostolidi μας, που ήταν και είναι οικογένειά μας!» έγραψαν οι ευτυχισμένοι γονείς.
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