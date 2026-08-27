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27.08.2026 13:34

ΑΝΤ1: Επενδύει και φέτος σε περιεχόμενο με άξονα την κατοικία και την στέγαση – Έρχεται το «Extreme Make Over-Home Edition»

27.08.2026 13:34
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Έκφανση της τυπολογίας ριάλιτι χωρίς σενάριο θα μπορούσε να θεωρηθεί το «Extreme Makeover: Home Edition» με στόχο τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών και μάλιστα μέσα σε μόλις επτά ημέρες.

Το πρόγραμμα υποδηλώνει ότι το ζήτημα στέγασης και κλειστών κατοικιών, λόγω οικονομικών δυσχερειών και όχι και τόσο ευέλικτων κρατικών «εργαλείων» για ανακαινίσεις, παραμένει μάλλον με ένταση.

Πέρσι αν θυμάστε ο σταθμός είχε προτείνει το αντίστοιχης τυπολογίας πρόγραμμα «Flat Hunters».

Τώρα με τον Σπύρο Σούλη – που ξέρει από ανακαινίσεις και έχει την προηγούμενη τηλεοπτική εμπειρία- προτείνει ολική ανακατασκευή οικείων σε χρόνο… dt.

Με τους συνεργάτες του, Δημήτρη Μεντέ, αρχιτέκτονα, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονα/ μηχανικό, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικό μηχανικό και Μάριο Γκρόγκο, σχεδιαστή κήπων, σκοπεύουν να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά σπίτια οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και να αλλάξουν κυριολεκτικά τις ζωές τους, χαρίζοντάς τους μία νέα, καλύτερη ζωή!

Παραλαμβάνουν το σπίτι που έχει τα θέματα του, το… κάνουν καλοκαιρινό και σε ένα επταήμερο το παραδίδουν στους ιδιοκτήτες του «κούλα».

Προσεχώς ο σταθμός θα ενημερώσει για τον προγραμματισμό της νέας εκπομπής του.

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