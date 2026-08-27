Αθήνα 9.84: Με laptop από τον Υμηττό και playlist, προς το παρόν, επήλθε ο σταθμός

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Ο Αθήνα 9.84 άρχισε να επανεκπέμπει σήμερα το πρωί πρόγραμμα σε συνθήκη έκταση κατάστασης, έπειτα και από το δεύτερο περιστατικό νωρίτερα τα ξημερώματα .

Τεχνικοί του δημοτικού ραδιοσταθμού της πόλης επανέφεραν σε λειτουργία την εκπομπή του σήματος στα FM από τις εγκαταστάσεις του στη ράχη του Υμηττού, μέσω laptop.

Από τον σταθμό ενημερώνουν ότι για την ώρα δεν θα βγουν εκπομπές στον αέρα, παρα πρόγραμμα από playlist.

Σε κανονική ροή το πρόγραμμα του αναμένεται πιθανόν αύριο όταν ολοκληρωθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και επαναλειτουργήσει απρόσκοπτα ο τεχνολογικός εξοπλισμός του σταθμού στην Τεχνόπολη.

Ο Αθήνα 9,84 παραμένει και σήμερα εκτός ίντερνετ. Δεν μπορεί κάποιος να τον ακούσει μέσω διαδικτύου.

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